Quinta seduta consecutiva al rialzo per il titolo Safilo Group che non vedeva una sequenza così importante dall’agosto 2022. In quell’occasione le sedute consecutive al rialzo erano state 8 e la performance del 35%.

Una probabile accelerazione rialzista per questo titolo azionario potrebbe scattare a seguito della chiusura del 4 ottobre. Di questo, però, ci occuperemo nella sezione dedicata all’analisi grafica. Adesso diamo un’occhiata all’analisi fondamentale e ai possibili scenari.

Quante vale questo titolo azionario?

L’analisi del bilancio e la stima dei multipli di mercato restituiscono un titolo fortemente sottovalutato. Ad esempio, il rapporto prezzo su utili indica che il titolo è fortemente sottovalutato di oltre il 60%. Questa forte sottovalutazione è confermata anche dagli altri parametri. Ad esempio, il titolo è valutato a 0,6 volte il suo fatturato del 2022, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate nel suo settore di riferimento e tra i più bassi di Piazza Affari. Il Price to Book ratio, invece, esprime una sottovalutazione di oltre il 40%.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, gli analisti hanno un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 30% circa rispetto alle attuali quotazioni. La dispersione delle varie stime del prezzo obiettivo è stimata essere di poco superiore al 10%. Sostanzialmente, quindi, c’è una visione abbastanza omogenea tra i vari analisti.

Probabile accelerazione rialzista per questo titolo azionario: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Safilo Group (MIL:SFL) ha chiuso la seduta del 3 ottobre a quota 1,372 euro, in rialzo del 4,49% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista e con la chiusura del 4 ottobre ha rotto l’ultimo ostacolo che separa le quotazioni dalla massima estensione rialzista in area 1,433 euro (III obiettivo di prezzo). I margini di apprezzamento nel breve periodo, quindi, potrebbero essere ridotti.

La tendenza potrebbe virare al ribasso nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura giornaliera inferiore a 1,354 euro.

