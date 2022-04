Basta con le lacrime: secondo l’oroscopo finalmente ci sono gioia e serenità all’orizzonte per tre segni zodiacali che proprio se lo meritano. Ecco allora chi si godrà il weekend del primo maggio e inizierà il nuovo mese col botto.

Mercurio sorride ai Gemelli e la Bilancia trova l’amore

Nulla fa soffrire i Gemelli quanto l’isolamento: curiosi e socievoli, i nati sotto questo segno danno il meglio di sé quando sono a contatto con gli altri. Purtroppo il mese di aprile è stato povero di occasioni per fare nuove amicizie e trascorrere il tempo in compagnia. Ma le stelle promettono bene per il futuro: Mercurio, il pianeta della comunicazione, entra in Gemelli il 29 aprile, giusto in tempo per rallegrare il weekend. Mercurio aiuterà i Gemelli a ritrovare il sorriso e la voglia di socializzare. Ma non solo: risveglierà anche la loro sete di sapere e le loro doti comunicative. Il momento è dunque propizio per iniziare un nuovo corso o una nuova lettura, oppure per affrontare una discussione importante.

Dopo tante sofferenze, finalmente weekend da favola anche per i nati tra il 23 settembre e il 22 ottobre. Proprio sabato 30 aprile, infatti, una congiunzione fra Giove e Venere avrà effetti particolarmente positivi sulla Bilancia. Il pianeta governatore del segno, Venere, si unirà all’astro che simboleggia buona sorte e abbondanza: ciò significa che il mese di maggio sarà all’insegna della fortuna in amore. Chi è single farà conoscenze interessanti, ma attenzione a non fidarsi dei tre segni zodiacali meno fedeli. Per chi invece è in coppia, si apre una stagione di passione e intimità. Tuttavia, la congiunzione tra Giove e Venere non favorirà solo la Bilancia: anche un altro segno zodiacale verrà premiato con gioia e serenità.

Dopo tante sofferenze, finalmente weekend da favola e inizio maggio col botto per Gemelli, Bilancia e un altro segno zodiacale

La congiunzione del 30 aprile favorisce anche il segno governato da Giove, ossia il Sagittario. In particolare, l’evento astrale attiva la quarta casa astrologica, nota come casa del focolare domestico. Ma cosa significa? Dopo solitudine, sfortuna e lacrime, i Sagittario ritrovano la serenità grazie ai propri cari e ai propri amici più stretti. È il momento di tornare alle radici e trascorrere più tempo con le persone che contano davvero, magari godendo dei piaceri che Venere regala: una deliziosa cena in compagnia, con tanto di musica e candele, è sicuramente un’ottima idea. Ma ci si può anche coccolare dedicando queste piccole gioie semplicemente a sé stessi. Insomma, per Gemelli, Bilancia e Sagittario è tempo di sorridere: il mese di maggio inizia proprio per il meglio!

