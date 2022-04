Sulla lista delle cose che vorremmo fare ci sono dei libri da leggere, dei vini da assaggiare e delle piante da coltivare. Ci sono anche dei piatti da cucinare, ma con l’arrivo della bella stagione, queste liste si riempiono di luoghi che vorremmo visitare.

Alcuni sono fin troppo conosciuti, come Parigi e Londra. Visitare e rivisitare queste città indimenticabili è comunque sempre una buona idea, perché non basterebbe una vita intera per conoscerle davvero. Tuttavia, ci sono alcune altre città, più piccole e forse meno conosciute, che meritano certamente una visita. Infatti, quelle di cui parleremo tra poco sono tra le più belle città europee, da vedere almeno una volta nella vita.

Una cittadina austriaca e una città tedesca

Il primo merito di Innsbruck è la sua posizione. Si trova infatti molto vicina ai nostri confini nazionali e quindi possiamo anche raggiungerla in automobile. Con l’arrivo della bella stagione, Innsbruck offre il meglio di sé anche perché in inverno è un po’ fredda. In estate rischia di essere un po’ troppo calda non avendo il mare e dunque le migliori stagioni per visitarla sono la primavera e l’autunno. Quindi, ora è proprio il momento di concederci il lusso di visitare la capitale del Tirolo.

Sempre in Austria e non troppo lontano dalla regione del Tirolo troviamo la città di Mozart. Al confine con la Baviera, infatti, sorge Salisburgo, la capitale europea della musica. Il centro è patrimonio dell’umanità dell’UNESCO e la sua architettura barocca può farci pensare un po’ alla nostra bella Italia. Quando visitiamo Salisburgo, poi, non dimentichiamoci di prendere il trenino che porta alle saline.

Sono tra le più belle città europee, economiche e perfette per un viaggio di coppia anche di solo 3 giorni

Se restiamo sempre nel mondo germanico ma vogliamo visitare una città molto più a Nord, non possiamo non scegliere Amburgo. Parliamo della seconda città della Germania dopo Berlino e di un centro culturale importantissimo. Non pensiamo, però, a una cultura solo di musei ma anche e soprattutto una cultura di strada, giovanile, moderna.

Amburgo è una città che si muove, che stupisce e che propone anche nuove e interessanti creazioni gastronomiche. Se invece vogliamo restare nella tradizione, ad Amburgo è d’obbligo provare l’hamburger. Infatti, come suggerisce la parola stessa, queste famosissime polpette piatte di carne derivano proprio dal porto di Amburgo.

