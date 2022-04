Arredare il bagno di casa è una sfida che può anche rivelarsi molto difficile. Infatti, se da una parte ci sono delle cose che proprio non possono mancare al suo interno, dall’altra possiamo sbizzarrirci. Colori, piante, oggetti e mobili possono rivelare la nostra creatività oppure il nostro lato più funzionale e razionale.

Ci sono, però, alcune semplici regole da seguire che ci permettono di usare al meglio gli spazi. Infatti, ecco come arredare un bagno piccolo e stretto ma moderno, scopriamolo insieme.

Le dimensioni contano come per tutte le altre stanze

Partiamo da un concetto basilare, ovvero che il bagno è a tutti gli effetti una stanza. Se avessimo più spazio, potremmo mettere il nostro lampadario più bello e se avessimo delle belle finestre, potremmo anche osare una bella poltrona.

Anzi, dato che moltissime persone passano anche una o due ore al giorno in bagno, si potrebbe quasi pensare di mettere una piccola televisione su una parete. Potrebbe dare un tocco di simpatia alla decorazione della casa, che spesso consideriamo come una serie di scelte logiche e dettate dal conformismo. Una bella televisione in bagno può liberare dello spazio in salotto o in camera da letto che potremmo riempire con una bella libreria. E, guardare la televisione mentre si fa un bel bagno è un’esperienza assolutamente da provare. Naturalmente, dovremmo scegliere la parete migliore in cui appendere la televisione. Non deve essere troppo grande e spessa così da usare al meglio tutto lo spazio e, soprattutto, dovrebbe essere lontano dall’acqua.

Ecco come arredare un bagno piccolo e stretto ma moderno con doccia e piante colorate

Anche per quanto riguarda i mobili, sarebbe meglio appenderli al muro che farli poggiare sul pavimento, per due ragioni. La prima è proprio l’uso migliore dello spazio e l’altra è la facilità con cui potremmo fare le pulizie di casa. Certo, ci sono delle tecniche che ci permettono di fare le pulizia di casa molto velocemente ma liberarci spazio sul pavimento è un’ottima idea.

Infine, non ci scordiamo di mettere anche delle piante nel nostro bagno, per dare un po’ di colore allo spazio. Pensiamo alla lingua del drago, che è una pianta che ha delle foglie verdi ma che sfumano in viola. In alternativa, possiamo scegliere la pianta del nervo che ha tantissimi colori ma ha bisogno di poca luce.

