Una bocca carnosa è il desiderio di tantissime donne. Non tutte, però, vogliono ricorrere a metodi poco naturali per ottenere un effetto rimpolpante.

Delle volte basta semplicemente la giusta tecnica di trucco. Dunque, dopo ombretto e fondotinta ecco il rossetto per labbra irresistibilmente carnose popolarissimo negli anni ’90 e oggi super attuale.

La paladina di questo look è, senza ombra di dubbio, la meravigliosa Jennifer Lopez. Quindi, ecco come sfoggiare labbra molto simili alle sue. Ed ecco anche perché per un effetto lifting estremamente naturale bastano 2 correttori e un blush.

Bastano un rossetto marrone e questa strepitosa tecnica per labbra naturalmente belle

Ritornano il rossetto marrone e le bellissime ombrè lips. Se negli ultimi 2 o 3 anni sempre più donne hanno preferito rossetti matte e vellutati e labbra piene, la tendenza è ora opposta. Proprio come negli anni novanta, ritornano un contorno più scuro e luminosità nella parte centrale delle labbra.

Il colore marrone è il nuovo rosso per la labbra. Quindi, ecco a quali donne donano le ombrè lips e alcuni trucchetti per sfoggiarle al giorno d’oggi.

Questo make up sta benissimo sulle donne che hanno un sottotono caldo della pelle. Si tratta di tutte coloro che riconoscono di essere valorizzate da tonalità come il marrone, il beige, l’avorio o il mattone.

Ma come modernizzare questo trend? Sicuramente usando una tonalità di matita più scura di 2 toni rispetto alle proprie labbra. Basterà applicarla sul contorno e sfumarla con un rossetto dello stesso colore e sempre verso l’interno.

Occorrerà abbinare un blush rosato e scegliere un ombretto metallico sugli occhi per un look davvero spaziale.

È possibile anche ribaltare l’effetto “ombreggiato” e scurire solo la parte centrale delle labbra. Se, però, il primo metodo ha la funzione di rimpolpare le labbra, questo secondo ha esattamente l’effetto opposto.

La vera scoperta del momento è, però, l’applicazione di rossetti marroni metallici su tutte le labbra.

Come completare il make up con i giusti prodotti

Insieme alle labbra, anche gli occhi rivestono un’importanza enorme nel trucco. Allora, chi ha occhi castani o verdi deve conoscere questo trucco che allunga e illumina lo sguardo e che andrà benissimo insieme alle ombrè lips.

Sicuramente il fondotinta o la terra abbronzante sono fondamentali per scolpire il viso. Bisogna, però, applicare il correttore in questi punti precisi per apparire immediatamente più radiose. Con un trucco come questo, quindi, le labbra appariranno più carnose, lo sguardo più aperto e magnetico e la base semplicemente perfetta.