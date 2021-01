Il make up riproduce in piccolo un po’ l’effetto del lifting, perché migliora le imperfezioni e permette di avere un aspetto immediatamente più fresco. Tutto questo in maniera semplice, dopo aver ben compreso come utilizzare due correttori e un blush liquido per un effetto lifting estremamente naturale.

Quali prodotti utilizzare

Per ottenere un effetto ottico grazie al quale sollevare la pelle vicino alle tempie, bastano davvero pochi prodotti. Un correttore un po’ più chiaro della propria pelle, uno molto più scuro e un blush liquido. Il correttore chiaro perfetto è quello che varia dal color porcellana a un beige molto chiaro. Il correttore scuro è invece quello tipicamente impiegato per il contouring sotto gli zigomi.

Un marrone molto caldo, del colore della terra, è quello più adatto per questo make up. Molto comodi quelli in stick, la cui realizzazione è pensata per semplificare l’applicazione alle persone meno pratiche. Il blush liquido è quello dal packaging simile a un lipgloss, con tubetto e applicatore. Con questi tre trucchi è possibile quindi procedere con il make up effetto lifting.

Come applicarli

Bastano due correttori e un blush liquido per un effetto lifting estremamente naturale. La porzione di viso da colorare con il make up è la zona immediatamente sotto le tempie e il sopracciglio, prima dello zigomo. Si tratta dell’estremità esterna dell’occhio, una zona in cui la pelle tende a pendere, con il corso del tempo. Per dare l’illusione di una pelle più tirata, iniziare tracciando una prima striscia di correttore chiaro. Questa parte da sotto l’estremità esterna dell’occhio e arriva fino all’attaccatura dei capelli.

La linea deve essere leggermente inclinata verso l’altro. Immediatamente sotto questa linea, tracciarne una seconda con il correttore scuro e poi una terza con il blush liquido. Chiudere con una quarta striscia di correttore chiaro e sfumare tutto. Per la sfumatura bisogna utilizzare un pennello dalle setole compatte (quello da contouring va benissimo) e sfumare sempre verso l’alto. Questa zona apparirà immediatamente più alta e liscia.