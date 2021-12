Abbiamo visto con i nostri Lettori appassionati di Oroscopo che il 2022 sarà lastricato d’oro per questo segno baciato dalla Fortuna e protetto dalla forza di ben 3 pianeti. Poi c’è il Leone che ricorderà il 2021 come uno dei più positivi della storia. E si porterà comunque ancora qualche strascico positivo anche nelle prossime settimane. Nulla di eclatante, ma ancora qualche piccola soddisfazione in campo amoroso ed economico. Poi, c’è chi il 2021 l’ha vissuto come un pugile all’angolo e non vede l’ora di prendersi le sue rivincite. Dopo avere incassato come un pugile per tutto l’anno ecco il segno che nel 2022 spaccherà tutto con la protezione delle stelle. Vediamo assieme chi saprà combattere e spuntarla grazie all’appoggio degli astri, ma soprattutto alla propria energia e voglia di emergere.

La primavera più bella degli ultimi anni

Sarà pur vero che vorremmo un Oroscopo già bellissimo dai primi giorni del nuovo anno. Ma purtroppo o per fortuna non possiamo dirigere noi il traffico delle stelle. Però si preparino i nati sotto il segno del Sagittario che la primavera 2022 si preannuncia come una delle più belle degli ultimi anni. Come il magnifico quadro del Botticelli, custodito agli Uffizi di Firenze, la primavera del Sagittario sarà una vera e propria opera d’arte. Un mix di colori, arte, sfumature, ottimismo e splendidi disegni pronti a decorare la quotidianità dei nati sotto questo segno.

Dopo avere incassato come un pugile per tutto l’anno ecco il segno che nel 2022 spaccherà tutto con la protezione delle stelle

Saranno decisive le alleanze dei pianeti nel 2022 fantastico che attenderebbe tutti i Sagittari:

Giove, padre degli Dei, garantirebbe l’intelligenza e la determinazione per emergere in ambito lavorativo;

Venere, con tutto il suo fascino e la sua bellezza, farà da madrina in campo amoroso. È prevista grande stabilità per le coppie affiatate e nuovissime esperienze positive per i single;

Marte, sponsor guerriero per eccellenza, guiderà in battaglia professionale i Sagittari, permettendo loro di vincere parecchie sfide e mettere KO diversi avversari.

Attendere in riva al fiume

Se qualcosa non cambia repentinamente, nei prossimi giorni il Sagittario non dovrebbe ancora cogliere grandi soddisfazioni. Dovrà invece applicare il famoso proverbio e starsene tranquillo in riva al fiume, aspettando che passi il cadavere del nemico. Amore, professione e denaro saranno ancora un po’ incasinati. Ma si tratta ancora di pochi giorni, finalmente poi il cielo si aprirà e le nubi faranno posto al sole.

Approfondimento

La fortuna con l’aiuto di Giove anticiperà i regali di Natale non solo all’Ariete ma anche a questi 2 segni