Abbiamo visto con i nostri Lettori che il 2022 sarà lastricato d’oro per questo segno baciato dalla Fortuna e protetto dalla forza di ben 3 pianeti. Parlando proprio della dea bendata nei prossimi giorni qualche altro segno potrebbe avere delle belle sorprese. Oltretutto, inattese. La fortuna con l’aiuto di Giove anticiperà i regali di Natale non solo all’Ariete ma anche a questi 2 segni. Eh, sì perché ci si metterà proprio il padre pianeta ad indirizzare al meglio le cose per i nati in questi mesi che vedremo.

Quanta energia in arrivo per lo Scorpione

Se c’è un segno che avrà davvero tantissima energia nei prossimi giorni è lo Scorpione. Energia si farà sentire positivamente sia in amore che al lavoro. E proprio in campo affettivo Babbo Natale, con l’aiuto delle stelle, potrebbe riservare importanti novità ai single. Cosa molto fondamentale sarà però agire con la massima correttezza. Non sarà infatti ammesso tenere il piede in due scarpe. I nuovi rapporti che potrebbero rivelarsi positivi e duraturi avranno infatti bisogno non solo dell’energia, ma anche soprattutto della sincerità.

Se l’energia che trasmette Giove porterà serenità in campo amoroso, rubando quasi il posto a Venere, attenzione a quanto potrebbe accadere con le finanze. Gli Scorpioni si renderanno conto ben presto che le uscite sono maggiori delle entrate. Servirà tanto spirito pratico per non arrivare alle feste con le ragnatele nel portafoglio. E saranno proprio le stelle a donare a questo segno la fortuna necessaria a rimettere in piedi la barca.

La fortuna con l’aiuto di Giove anticiperà i regali di Natale non solo all’Ariete ma anche a questi 2 segni

Non sarà solo Giove a dare una mano al Capricorno nelle prossime ore. Anche l’alleanza benefica di Mercurio farà sì che i nati sotto questo segno trascorreranno qualche giorno di assoluta positività. In campo amoroso sono previste nuove soddisfazioni soprattutto per coloro che vengono da storie tribolate. C’è anche l’appoggio di Venere nel lato passionale per risvegliare l’eros in questo segno. Attenzione, in modo particolare al prossimo fine settimana. Potrebbero schiudersi nuovi e importanti orizzonti.

Dopo qualche mese con il freno a mano tirato, gli Scorpioni dovrebbero ingranare la marcia nel lavoro. Armati della famosa energia di cui sopra e di una buona dose di ottimismo, sapranno rovesciare delle situazioni professionali apparentemente negative. Non ci sarà più la paura di sbagliare delle settimane precedenti, grazie proprio all’appoggio delle stelle. Con la sicurezza di avere le spalle coperte, gli Scorpioni potranno lanciarsi in investimenti e azioni che porteranno quasi certamente delle soddisfazioni economiche importanti.

