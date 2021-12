Chi mangia patate non muore mai cita un vecchio proverbio che ancora oggi ci giustifica ogni volta che facciamo scorpacciate di patate.

Alimento amato da grandi e piccini, è ricco di proprietà utili per proteggere il nostro intestino e favorire una certa regolarità.

In estate e in inverno, al forno o in busta, in qualsiasi momento e in ogni modo, non possiamo resistere, ad esempio, al gusto sensazionale delle patatine fritte. Non sappiamo perché, ma è proprio vero quello che si dice e cioè che “una tira l’altra”.

Tuttavia, non si può pensare di mangiare sempre patatine confezionate o le classiche chips, dato il loro elevato contenuto calorico. Ma allora, come possiamo assaporarle come contorno, aggiungendo un tocco di sapore in più?

Noi abbiamo un’idea e siamo qui per svelarla.

Altro che fritte o al forno, le patate in inverno si mangiano in questo modo strepitoso

I nostri esperti di cucina hanno pensato ad una ricetta da abbinare ad ogni piatto, che sia carne, pollo o pesce.

Si tratta delle patate allo yogurt, contorno apparentemente estivo, in realtà perfetto per i giorni di freddo. Infatti, oltre al delizioso yogurt (rigorosamente greco), questa ricetta include anche alcuni ingredienti meno “light” e ottimi per le temperature rigide. Vediamoli subito.

Ingredienti:

1kg di patate;

100 ml di yogurt greco;

300 ml di panna da cucina;

1 cucchiaio di maionese;

Aneto, erba cipollina e prezzemolo q.b.

Innanzitutto, lessiamo le patate e peliamole una volta fredde. Tagliamole a pezzi di medie dimensioni, stando attenti che siano a temperatura ambiente. Se sono ancora calde, rischiamo di romperle e non riuscire a tagliarle correttamente.

A questo punto, mettiamole in una ciotola, copriamole con della pellicola e lasciamole riposare in frigo per pochi minuti. Passiamo quindi alla salsa.

Salsa e mix

Altro che fritte o al forno, le patate in inverno si mangiano in questo modo strepitoso che sembra adatto solo alla stagione calda ma non lo è. Pensiamo ora alla salsetta, che prepareremo semplicemente unendo tutti gli ingredienti a nostra disposizione. Prendiamo un’altra ciotola, mettiamo la maionese, la panna, lo yogurt, l’aneto e l’erba cipollina e mescoliamo con una spatola.

Togliamo le patate dal frigo e versiamo la salsa appena preparata. Continuiamo a mescolare e concludiamo con un pizzico di prezzemolo per insaporire.

Il nostro contorno è pronto e scalderà le nostre serate invernali come forse non ci aspettavamo.

Approfondimento

Non tutti conoscono questo segreto che rende le patate al forno gustosissime e croccanti.