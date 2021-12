Dopo uno scoppiettante inizio 2021 le azioni Bialetti hanno tirato i remi in barca e sono sospese tra rialzo e ribasso. Tuttavia, qualcosa è cambiato rispetto a quanto scrivevamo 2 mesi fa.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno rotto al ribasso il supporto in area 0,276 euro creando i presupposti per una continuazione della discesa fino al I obiettivo di prezzo in area 0,238 euro. Su questo livello, poi, si decideranno le sorti di medio/lungo periodo per il titolo Bialetti. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte a una discesa fino al II obiettivo di prezzo in area 0,141 euro. La massima estensione del rialzo, poi, si trova in area 0,0416 euro (III obiettivo di prezzo).

Una ripartenza al rialzo, invece, potrebbe proiettare il titolo in area 0,5 euro. Affinché si realizzi questo scenario, però, è cruciale che si assista a una chiusura di settimana superiore a 0,345 euro.

Riassumendo, quindi, la situazione grafica del titolo possiamo dire che le azioni Bialetti sono uscite al ribasso dalla fase laterale e adesso confidano nella tenuta dei livelli chiave.

Avvertenze

Va detto che Bialetti fa parte della black list della Consob e, pertanto, deve o fornire un’informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. Purtroppo con l’aggiornamento di fine novembre abbiamo assistito a un nuovo leggero peggioramento della posizione finanziaria netta dell’azienda e questo non depone a suo favore. Tuttavia, recentemente è stato firmato un nuovo patto parasociale funzionale alla stabilizzazione della corporate governance ai fini dell’esecuzione del nuovo piano industriale, economico e finanziario per il periodo 2020-2024. Inoltre, Bialetti Industrie ha annunciato una serie di misure per il proprio rilancio, tra cui la sottoscrizione di un prestito obbligazionario non convertibile da 10 milioni di euro.

Qualcosa, quindi, si muove e potrebbe portare a un rialzo anche in Borsa delle azioni Bialetti.

Infine, prima di concludere una nota importante. Bialetti è un titolo a bassa capitalizzazione che effettua scambi molto esigui (controvalore di circa 80.000 euro a seduta). Ha fatto eccezione solo il primo trimestre del 2021 quando gli scambi sono decuplicati e il titolo ha triplicato il suo valore.

Le azioni Bialetti sono uscite al ribasso dalla fase laterale e adesso confidano nella tenuta dei livelli chiave: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Bialetti (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 16 dicembre a quota 0,27 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale