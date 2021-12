Ringraziando i nostri Lettori per il seguito nella nostra rubrica degli oroscopi, vedremo oggi un segno che potrebbe davvero esultare nel 2022. Se Leone e Ariete erano i favoriti 2021 attenzione che questo segno passerà il fine anno travolto dalla fortuna. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi. Ma le stelle riserverebbero grandi soddisfazioni anche a chi probabilmente se le merita. Il 2022 sarà lastricato d’oro per questo segno baciato dalla Fortuna e protetto dalla forza di ben 3 pianeti. Ci sono proprio tutte le condizioni per una via piena di successo per i nati sotto questo segno.

Un trio d’assi per favorire il Toro

Con l’alleanza tra Marte, Venere e Giove sarà difficile nascondersi ed evitare il successo per tutti i nati sotto il segno del Toro. Senza contare che pure la dea bendata potrebbe baciare in fronte questo segno. Premettiamo subito che non sarà un anno di soddisfazioni gratuite, perché saranno parecchie le battaglie. Ma la guerra finale sarà vinta sicuramente dal Toro, che si prenderà soddisfazione in tantissimi campi. Sono infatti previsti dei premi, delle gratificazioni economiche e degli introiti in denaro. Non disperiamo se ciò non accadrà all’inizio dell’anno, perché poi potrebbe arrivare tutto assieme, come una valanga.

Il 2022 sarà lastricato d’oro per questo segno baciato dalla Fortuna e protetto dalla forza di ben 3 pianeti

Davvero particolare sarà la situazione del Toro in campo lavorativo. Sono previste infatti delle importanti novità con delle gratifiche economiche. Ma la cosa che farà inorgoglire questo segno saranno le battaglie vinte a livello professionale. Tutti i detrattori e coloro che vogliono male verranno puntualmente sconfitti e messi all’angolo. Coloro che vorranno limitare le iniziative lavorative del Toro saranno letteralmente spazzati via. Sembrano davvero non esserci ostacoli per i nati sotto questo segno in ambito professionale nel 2022.

La salute appoggia anche l’amore

Salute e amore viaggeranno in coppia nel 2022 del Toro. Grazie a una forma fisica smagliante, il Toro saprà ritagliarsi ampie soddisfazioni in campo sentimentale. Sia nei nuovi incontri che nelle unioni di lungo tempo. Non c’è solo il sentimento della dea dell’amore a rinforzare gli affetti del Toro, ma anche tutta l’energia di Marte e la saggezza di Giove. Per questo motivo il 2022 potrebbe essere l’anno dedicato ai matrimoni. Attenzione però che soprattutto l’estate porterà una ventata di novità ai single, con la possibilità di trovare delle persone davvero speciali. Sempre grazie all’influsso positivo di Venere sono previste storie importanti e potenzialmente destinate a durare.

