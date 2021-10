Esiste un infuso davvero prezioso per la nostra salute, che qualcuno definisce addirittura miracoloso, grazie alla presenza di tantissimi nutrienti. Miracoloso è una parola che sicuramente non fa parte della scienza medica e alimentare a cui ci appoggiamo. Certamente però dona energia e sazietà questo infuso sconosciuto stracolmo di antiossidanti e perfetto per attivare il metabolismo. Come sostengono anche gli studi medici questa bevanda che arriva dal lontano Giappone è sicuramente un valido aiuto per la nostra salute. Vediamola in questo articolo dei nostri Esperti della Redazione.

Un nome particolare ma con tanta salute

Il suo nome originale è So Bacha ed è un infuso che si estrae dal grano saraceno che viene tostato. Ultimamente anche gli Europei stanno scoprendo questa bevanda estremamente benefica e piena di antiossidanti. È questa una delle sue caratteristiche principali che permettono il suo successo anche in ambito salutistico. Il So Bacha si contraddistingue anche perché è:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

povero di carboidrati;

ricchissimo di vitamine, antiossidanti i minerali;

privo di glutine o sostanze eccitanti come la caffeina;

abbondante di fibre e proteine vegetali.

Dona energia e sazietà questo infuso sconosciuto stracolmo di antiossidanti e perfetto per attivare il metabolismo

Non è facilissimo da trovare in vendita nei supermercati, ma lo possiamo acquistare nei negozi biologici, nelle erboristerie e soprattutto su Internet. Non ha costi proibitivi, soprattutto considerando i benefici che porta al nostro organismo. Proprio grazie in particolare alle fibre e alle proteine vegetali migliora le nostre difese immunitarie, ma attiva anche il metabolismo, permettendo un’ottima digestione. Consideriamo anche che in Oriente questa tisana è comunemente utilizzata per recuperare in maniera naturale lo sforzo fisico dopo lo sport. È inoltre presente in moltissime diete, grazie anche alla sua capacità di eliminare grassi e tossine per merito dei suoi nutrienti. E a proposito di tisane benefiche, ecco come eliminare i grassi e controllare gli zuccheri con la tisana alla cannella.

Non ha effetti collaterali

Preparare una tisana con questo estratto di grano saraceno è semplicissimo. Basterà eseguire le stesse operazioni di una qualsiasi altra tisana che resta in infusione nell’acqua bollente. Il So Bacha non presenta effetti collaterali ed è perfetto anche per i celiaci. Ricordiamo però sempre che ognuno di noi è diverso e potrebbe presentare dei problemi con l’assunzione di nuovi prodotti. Ci riferiamo in particolare a pazienti che stiano assumendo determinate medicine con le quali questo prodotto potrebbe andare in contrasto. Per questo motivo, prima di introdurlo nella nostra dieta quotidiana, consultiamo il nostro medico di base.

Approfondimento

Con tante proteine e zero calorie ecco gli alimenti che rinforzano ossa e cervello dopo i 40 anni