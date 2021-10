Ieri la Borsa ha chiuso in calo dello 0,2%. La perdita è limitata, ma questa chiusura può nascondere insidie ben più profonde. La seduta di oggi sarebbe stata più tranquilla se ieri l’indice maggiore di Piazza Affari avesse chiuso sopra 25.700 punti. I nostri Analisti hanno spiegato il motivo in questo articolo: “Per Piazza Affari la giornata si metterà male solamente se questi titoli saranno venduti”.

Tendenzialmente nell’ultima seduta della settimana non si aprono posizioni rialziste, specialmente in periodi di incertezza come questo. Anche se non necessariamente i grandi investitori vendono. Comunque, al di là della seduta di oggi, la Borsa di Milano è sempre più a un bivio. Da settimane i prezzi non riescono più a salire, il Ftse Mib ha chiuso sopra 26.300 punti l’ultima volta il 18 agosto. Ma è anche vero che ogni tentativo di ribasso viene immediatamente respinto. È il caso della seduta del 20 settembre. Quando i prezzi del Ftse Mib hanno toccato il supporto a 25.000 punti sono immediatamente rimbalzati.

Piazza Affari a un bivio si aggrappa a questo livello e spera in questi titoli

In alcune occasioni Piazza Affari ha mostrato di avere una marcia in più rispetto ai principali listini del Vecchio Continente. Anche ieri l’indice ha chiuso in calo dello 0,2% contro cali tripli di Parigi e Francoforte. Il problema del nostro listino sono i bancari che zavorrano la Borsa. Se questi salgono la Borsa sale, se questi scendono la Borsa scende. La seduta di ieri è stata l’esempio lampante. Ieri i titoli bancari si sono mossi poco e Unicredit ha chiuso in parità. E ieri l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso con una variazione negativa minima. Cosa lega i titoli bancari e l’andamento della Borsa, gli Analisti di ProiezionidiBorsa lo hanno messo ben in evidenza in questo articolo.

Per la seduta di oggi e per le prossime è inevitabile seguire con attenzione l’evoluzione dei prezzi dei titoli bancari, in particolare di Unicredit. Riguardo il Ftse Mib oggi i due valori da monitorare sono 25.500 punti al ribasso e 26.000 punti al rialzo. Ieri i prezzi dell’indice maggiore di Piazza Affari per la terza volta consecutiva sono scesi fino a 25.500 punti. Piazza Affari a un bivio si aggrappa a questo livello e spera in questi titoli per mantenersi a galla.

Quest’area di supporto per ben tre volte nelle ultime tre sedute ha respinto i prezzi, ma questa capacità di resistenza non potrà durare a lungo. Se anche oggi i prezzi dovessero mettere sotto pressione quest’area, il supporto potrebbe cedere e il Ftse Mib potrebbe precipitare a 25.000 punti. Molto dipenderà anche dal comportamento delle azioni bancarie. Al contrario sarebbe positivo un ritorno sopra 26.000 punti. L’impresa non è impossibile ma l’ultima seduta della settimana la rende particolarmente complicata.

