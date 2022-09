Tocchiamo decisamente un tasto dolente quando parliamo di dolori femminili al basso ventre. Moltissime donne purtroppo nel periodo del ciclo soffrirebbero veramente tanto, al punto di stare male e ricorrere ai medicinali. Quando si irradia intorno alle ovaie il dolore potrebbe diventare davvero insopportabile, soprattutto come dicevamo durante il periodo del ciclo. Ma tante donne ne soffrirebbero in maniera abbastanza naturale anche durante la gravidanza. Soprattutto se questa è abbastanza travagliata e comporta spiacevoli disagi per la futura partoriente. Ma attenzione che il dolore al basso ventre e nella zona delle ovaie potrebbe non collegarsi semplicemente al ciclo. Uno degli eventi che maggiormente caratterizza questi dolori potrebbe collegarsi alle cisti, ma non solo come vedremo in questo articolo. Senza dimenticare un altro dolore fastidioso che potrebbe allinearsi anche a quello delle ovaie.

Come potremmo calmare il dolore alle ovaie

Nel caso in cui il dolore si facesse veramente forte, potremmo prendere in considerazione ovviamente il ricorso ai medicinali. Sempre dietro consiglio medico, o quantomeno del farmacista di fiducia, potremmo utilizzare paracetamolo e ibuprofene. Sostanze che solitamente potrebbero calmare il dolore alle ovaie e lenirne il fastidio. Quando il dolore è veramente forte, diventa difficile pensare di placarlo con dei sistemi naturali. Un’abitudine storica che avevano le nostre nonne era quella però di fare degli impacchi nel basso ventre con acqua fredda e camomilla. Un piccolo aiuto naturale che potrebbe solo in parte aiutarci a cercare di calmare l’infiammazione.

Dolore al basso ventre e male alle ovaie sarebbero non solo colpa delle cisti

Nel caso in cui il dolore alle ovaie si presentasse lontano dal ciclo o dalla gravidanza, le cause potrebbero essere diverse. In molti casi la medicina invita a prendere in considerazione le cosiddette cisti. Ma nel caso in cui dovessimo ricorrere all’aiuto del medico, questo potrebbe allertarci anche su eventuali e possibili altri sindromi. Una malattia che potrebbe colpire spesso il sesso femminile sarebbe l’endometriosi. Parliamo di una patologia che quando si manifesta con dolore pelvico potrebbe davvero durare parecchi giorni. Solitamente si manifesta nella frase del ciclo, ma poi potrebbe comportare dei forti dolori durante gli incontri con il partner.

Il tumore alle ovaie e i suoi sintomi

Cercando di non pensare alla più grave delle situazioni, cioè al tumore alle ovaie, vediamo però un’occhiata a quelli che potrebbero essere i sintomi di questa malattia. Innanzitutto, potrebbe essere presente del sangue, accompagnato alla classica sensazione di stanchezza e spossatezza. Attenzione e anche che se il tumore dovesse essere in fase avanzata, potrebbero presentarsi delle forti nausee con la perdita completa di appetito. Dolore al basso ventre e male alle ovaie sarebbero non solo colpa delle cisti, ma quindi anche di queste altre malattie.

