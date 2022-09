La serie di Netflix che spopola ed è da vedere assolutamente per 3 ragioni

Gli Italiani si stanno scoprendo un popolo di amanti dello streaming. Le piattaforme per i contenuti online sono molto seguite. Sempre piene di contenuti ed in grado di soddisfare non solamente la voglia di trascorrere il tempo, ma anche quella di riflettere sul Mondo che ci circonda. Così da pochissimi giorni è online la nuova proposta di Netflix pensata appositamente per l’Italia. Infatti, parla di una star della televisione che è diventata celebre per casi di cronaca giudiziaria.

Si tratta di un personaggio discusso e che negli anni Novanta e Duemila aveva raggiunto l’apice della fama, riuscendo a raggirare centinaia di migliaia di persone. Tutti in Italia conoscevano Wanna Marchi. C’era chi la imitava e chi la guardava tutti i giorni nelle sue televendite. E persino moltissimi che erano pronti a pagare somme spropositate per ricevere i servizi che proponeva. È da poco sbarcata sulla piattaforma per contenuti digitali Wanna, la serie di Netflix che spopola ed è da vedere subito. Ci sono almeno 3 validi motivi per farlo.

Un personaggio celebre e discusso in Italia

La prima ragione è artistica. La serie è piacevole da guardare. Si tratta di 4 puntate della durata di 45 minuti durante i quali ogni intervista è uno spunto di riflessione. Il materiale ritrovato è moltissimo. Si va dalle dichiarazioni dirette fino alle testimonianze di vittime, conoscenti e rivali. Ci sono persino spunti di comicità, vista la teatralità innata di molti personaggi coinvolti. Molto efficace è proprio la varietà di stili e di spunti che si muovono dal comico fino al tragico.

La seconda ragione è lo sviluppo della storia. Wanna Marchi viene mostrata nella complessità della sua vicenda umana. Iniziò come estetista, diventando famosa per le sue televendite. Ebbe una crisi dopo aver subito un incendio doloso nel suo negozio vivendo anche problemi economici. Ma riuscendo poi a trovare le forze per uscirne. Per anni le operazioni di vendita portate si sono rette su un carattere ambiguo. Poco alla volta però le indagini dei giornalisti e dei magistrati hanno svelato a tutta Italia il funzionamento del sistema, portando all’arresto per frode ed estorsione.

La serie di Netflix che spopola ed è da vedere assolutamente per 3 ragioni

L’ultima ragione è culturale. Si dice che riconoscere un problema sia il primo modo per superarlo. Wanna Marchi è stata condannata dalla giustizia italiana per capi d’accusa quali frodi ed estorsione. I suoi servizi però erano seguiti ed apprezzati da un pubblico foltissimo, che credeva al sensazionalismo e alle risposte facili e spesso volgari. Un pubblico di creduloni, ma anche di disperati. Si trattava di un vero fenomeno sociale e di costume a cui moltissimi hanno partecipato. Riflettere sul perché cadiamo in tranelli e sulle ragioni per cui certi modelli hanno avuto tanto successo, potrebbe anche avere una funziona catartica. Potremmo riflettere su come potremmo comportarci meglio per non fornire successo a persone che stanno utilizzando metodi poco chiari.

