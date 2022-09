Con i primi cali di temperatura e la prima aria frizzantina di settembre viene subito voglia di mangiare qualcosa di caldo.

Tra pietanze da cucinare in forno o ai fornelli c’è solo l’imbarazzo della scelta, ma la verità è che il tempo a disposizione è poco.

Il weekend è l’unico momento in cui possiamo concederci di preparare golosi biscotti o altri dolci in santa pace, ma in settimana cosa fare?

L’iconica torta salata è la giusta preparazione salva cena, che può essere riciclato anche per il successivo pranzo da asporto in ufficio.

E se, con grande sorpresa, scoprissimo che non serve nemmeno il forno?

Provare la cheesecake speck e fichi per credere: è pronta in 20 minuti senza forno questa torta salata dai sapori decisamente autunnali.

Là dove il gusto dolce dei fichi sposa l’aroma più deciso e affumicato dello speck, sta la perfezione.

Divertiamoci a preparare questa ricetta veloce non solo per la cena dell’ultimo minuto, ma anche per un eventuale aperitivo tra amici.

La decorazione con speck e fichi è particolarmente scenografica e non passerà inosservata: pieno di complimenti garantito.

Ingredienti

Fatti questi preamboli, non resta che scoprire le dosi e gli ingredienti per realizzare questa cheesecake facilissima e anche molto originale.

Per la precisione, avremo bisogno di:

250 g di biscotti salati o crackers;

200 g di ricotta vaccina;

200 g di robiola;

150 g di burro;

70 g di speck a fette sottili;

3 fichi freschi;

scorza grattugiata di limone;

rosmarino q.b.

Procedimento

Cominciamo innanzitutto frullando i biscotti salati per ricavarne un impasto dalla consistenza sabbiosa.

Successivamente, preso un pentolino, usiamolo per sciogliere a fuoco lento il burro, accompagnato da una spolverata di scorza di limone affinché risulti ben aromatizzato.

Una volta fuso, il burro dovrà essere amalgamato con i biscotti sbriciolati all’interno di una ciotola.

Pronta in 20 minuti senza forno questa torta salata con ingredienti di stagione

A questo punto, trasferiamo il composto in uno stampino tipo quello della torta plumcake, arrivando fino ai bordi e compattando il più possibile.

Mentre la base rimane in frigo per circa 30 minuti, pensiamo ad amalgamare la ricotta con la robiola, aggiungendo eventualmente un filo di latte.

Distribuiamo la crema al formaggio sulla frolla salata e riponiamo in frigorifero per un’altra mezz’ora.

Trascorso il tempo indicato, sarà sufficiente guarnire con lo speck e i fichi tagliati a spicchi prima di portare in tavola e servire.

