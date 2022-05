La piattaforma Netflix continua ad aggiungere film. Alcuni vengono dal passato, come i grandi classici del cinema, altri invece sono più recenti, ma in poco tempo hanno conquistato il pubblico e la critica.

Non sempre sulla piattaforma si riescono a trovare tutti i film, questo perché molto spesso quelli che compaiono in evidenza seguono i gusti di chi la usa. Magari siamo degli appassionati di film d’azione, però guardiamo anche i film romantici. Ma dato che ne guardiamo pochi, questi compariranno meno. E questo vale per i thriller, i film di commedia, i musical, i fantasy e gli sci-fi. Insomma, questa regola vale un pochino per tutti.

Se facciamo attenzione, infatti, quando scegliamo di guardare un film, sotto il titolo possiamo trovare un numero con una percentuale. Quello è proprio un calcolo che Netflix fa sulla compatibilità di quel prodotto con i nostri gusti. Ma non è assolutamente detto che sia corretta.

Magari ci sono dei film che non rispecchiano precisamente i nostri gusti, ma sono dei veri capolavori da guardare. Perché a volte, a prescindere dal genere del film, ci sono alcune pellicole che emozionano e basta.

Veramente strabilianti questi 3 film premiati dalla critica assolutamente da non perdere e disponibili su Netflix

Un film del 2008, ma arrivato su Netflix quest’anno, è “The Reader”. Film che presenta un cast stellare: infatti vede come protagonisti Kate Winslet e Ralph Fiennes. Il film racconta la storia di un avvocato che riflette sulla sua breve relazione con una donna più grande, donna che finirà sotto processo per crimini di guerra nazisti.

Altro film, uscito nel 2019, è invece “Il diritto di opporsi” con Michael B. Jordan e Jamie Foxx. Una pellicola che racconta la storia di un giovane avvocato che si reca in Alabama per difendere dei prigionieri condannati a morte. A rendere questo film ancora più unico è il fatto che sia tratto da una storia vera.

Un film sicuramente molto impegnativo da guardare è “Room” diretto da Lenny Abrahamson. Film che racconta la storia di una donna, violentata e rapita, chiusa in una piccola stanza. Luogo dove darà alla luce un bambino e, al suo quinto compleanno, metterà in atto un piano per la fuga.

E così, se una sera non sappiamo cosa guardare su Netflix, possiamo sempre scegliere tra uno di questi film avendo la certezza di andare a vedere un piccolo capolavoro. Sono veramente strabilianti questi 3 film premiati dalla critica e che dobbiamo guardare almeno una volta nella vita.

