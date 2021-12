Spesso alcuni di noi hanno voglia di stupire amici e parenti con qualcosa di buono, ma sono frenati dal tempo e dall’impegno che ci dovrebbero mettere nel prepararlo a casa. Ci sono infatti delle ricette che presentano dei problemi tecnici e che rendono fastidioso mettersi ai fornelli. Ad esempio quando si tratta di preparare le focacce e dei piccoli apertivi ci sono da rispettare dei tempi di lievitazione e dei movimenti per modellare correttamente la pasta. Per questo è ora di dire basta alle ore passate a impastare. Ecco dei deliziosi antipasti ripieni semplici da fare e pronti in 15 minuti che valgono oro e salvano il portafoglio. Vediamo insieme come servirli in tavola in pochissimo tempo e senza fare alcun tipo di sforzo.

Ecco dei deliziosi antipasti ripieni semplici da fare e pronti in 15 minuti che valgono oro e salvano il portafoglio

Per facilitare questo compito oggi ci affidiamo a un alimento molto versatile, il pane carasau. Questo prodotto tipico della Sardegna infatti, oltre ad essere delizioso, fa anche bene alla salute. Infatti in pochi lo conoscono, ma questo pane gustosissimo è privo di colesterolo e facile da conservare. Generalmente lo si mangia nella sua forma croccante, ma si può anche bagnarlo in modo da ottenere una consistenza più morbida più simile a una piadina. In questo caso, quindi, basta immergere i fogli di carta musica (un altro modo in cui è chiamato questo pane) nel latte o nell’acqua per qualche secondo, e poi adagiarli direttamente all’interno di una teglia da forno.

Una volta distesi ci si può scatenare con la fantasia per creare il ripieno. Consigliamo ad esempio di utilizzare lo stracchino per ricreare una versione più rapida dell’iconica focaccia di Recco. A questo punto basta semplicemente salare e pepare secondo il proprio gusto, aggiungendo anche un filo di olio. Ricoprire quindi il tutto con altri fogli inumiditi. Mettere infine in forno statico a 160 gradi per un 15 minuti, il tempo minimo che serve al formaggio per sciogliersi diventando irresistibile. In alternativa si può usare anche il microonde.

Per altre idee con il carasau, si può provare un delizioso piatto completo facile da preparare ricco di gusto grazie alla verdura di stagione e al pane sardo.

Oppure si possono creare delle rosette, arrotolandolo e farcendo sempre con ciò che si desidera. Noi consigliamo pomodoro, olive e acciughe. Disporre poi ogni piccolo fagottino uno vicino all’altro in una tortiera e infornare per 10 minuti a 220 gradi.

