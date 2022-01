Se è vero che tutti adoriamo mangiare, sono davvero in pochi quelli che dopo un’abbondante scorpacciata trovano la voglia di pulire i fornelli. Anche di fronte alla preparazione più semplice infatti, l’insidia degli schizzi di grasso e di olio è sempre dietro all’angolo. E tuttavia, anche quando riusciamo a non sporcare il piano cottura, ci toccherà pensare alla pulizia di pentole e padelle. Per questa ragione oggi vogliamo presentare una ricetta che non solo è semplice e dal gusto incredibile ma è anche perfetta per chi non vuole mettere a soqquadro la cucina.

Semplice e super economica, bastano 3 ingredienti per questa pasta che vale oro per non sporcare nemmeno una padella.

Un piatto economico dal gusto eccezionale

La nostra pasta vede come protagonisti il limone, il formaggio caprino ed il parmigiano e prepararla non richiede né un’infinità di tempo né molte preparazioni. Inoltre consente di non eseguire nessuna cottura, se non quella della pasta stessa e grazie ai pochi ingredienti ha un costo davvero contenuto.

Cominciamo la preparazione portando ad ebollizione l’acqua nella quale verseremo la pasta. Mentre la pasta cuoce pensiamo alla salsa partendo dal formaggio caprino. Per la ricetta sarà necessario acquistarne uno di quelli morbidi o spalmabili che dovremo versare in un ampio contenitore, nel quale aggiungeremo anche la scorza di limone grattugiato. Per questa operazione è raccomandabile utilizzare limoni non trattati che abbiano buccia edibile. Inoltre aggiungeremo anche qualche goccia di succo.

Per dare una spinta ulteriore di gusto, aggiungeremo anche del pepe nero che si sposa magnificamente sia con il caprino che con il limone.

Utilizzando una forchetta, ammorbidiamo il nostro caprino aggiungendo poca acqua di cottura fino a raggiungere la consistenza di salsa.

Una volta pronta la salsa di condimento per la pasta, non resta che attendere che questa cuocia. Una volta cotta, conserviamo dell’acqua di cottura e scoliamo la pasta che dovrà essere tuffata dentro alla salsa di caprino e limone. Aggiungeremo a questo punto del parmigiano grattugiato e un piccolo mestolo di acqua di cottura per rendere ancora più avvolgente la consistenza.

Non resta che mettere nel piatto e, a piacimento, aggiungere del pepe nero a guarnizione.

Profumato, leggero, semplice, economico, veloce, sembra veramente difficile non trovare un pregio a questa pasta che lascerà a bocca aperta gli invitati.

