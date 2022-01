Recentemente e, aggiungeremmo, tristemente abbiamo sentito che la variante Omicron del Coronavirus è talmente contagiosa che i positivi sono aumentati di gran lunga. Molti in quarantena hanno bisogno di svagarsi per superare questo periodo.

Noi consigliamo di stare tranquilli il più possibile e di fare tutto ciò che può liberare la mente dai pensieri negativi. Giochi, Netflix e qualche spremuta d’arancia, giusto per fare il pieno di vitamina C. L’abbonamento a Netflix pare sia stata una grazia in giorni come questi e lo possiamo notare anche dai nostri beniamini sui social. Influencer e vip non fanno altro che parlare di alcune serie, nonché di film da vedere non solo per chi è in quarantena ma anche per chi, fortunatamente, non lo sia.

E allora vediamo immediatamente quali sono le serie e i film da non farci scappare, che sicuramente ci terranno compagnia e ci terranno attaccati allo schermo.

La top 10

Imperdibile questa classifica Netflix che vede al primo posto in Italia questa serie che sta spopolando anche tra gli influencer. Non si fa altro che parlare di questa nuova serie, una nuova esperienza e una nuova avventura del duo comico palermitano Ficarra e Picone.

Incastrati si chiama questa serie in cui la prima stagione è composta da 6 episodi dalla durata di circa 25 minuti. Ed è stata apprezzata da moltissime persone. Sui social tanti artisti dello spettacolo hanno condiviso gli spezzoni della serie con frasi piuttosto positive, facendo i complimenti ai comici.

La serie ha addirittura sorpassato la nuova Kobra Kai, una sorta di sequel del successo Karate Kid, di cui da piccoli ci siamo innamorati. Subito dopo, troviamo il nuovo film che vede come protagonisti Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e Jennifer Lawrence, giusto per citarne alcuni. Stiamo parlando di Don’t Look Up, considerato come il film dell’anno. Un film che parla della situazione attuale nel Mondo, di politica e informazione strettamente collegati.

Dopo questa top 3, continuiamo con altrettante bellissime serie che conosciamo molto bene come Emily in Paris 2, The Witcher, di cui vi è una stagione in lavorazione, e ovviamente una serie di successo che presto si è trovata al primo posto per molti giorni, ossia Squid Games.

Proseguiamo con un’altra serie che ha tenuto incollati milioni di spettatori, ovvero La Casa di Carta, ma anche la nuova uscita di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio, nonché una nuova uscita tedesca chiamata Kidz. Alla fine della classifica, per il momento, non poteva mancare Spiderman: Homecoming, da poco aggiunto su Netflix per ripercorrere l’origine di Spiderman di Tom Holland fino ad arrivare al capitolo 3, che l’ha visto debuttare prima di Natale nei cinema e che ha incantato miliardi di persone.

