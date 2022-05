Tra mare tropicale e profumo di limoni questa città ricca d’arte è la meta ideale per una vacanza da sogno

In cerca di vacanze indimenticabili? Magari senza spendere una fortuna? Se pensiamo che per avere spiagge bellissime che si affacciano sul mare cristallino sia necessario andare alle Maldive o ai Caraibi, ci sbagliamo di grosso. Possiamo rimanere in Italia e scegliere itinerari che ci permettono di alternare le giornate in spiaggia con la visita a città d’arte.

L’estate alle porte è un invito alle vacanze. Con gli Esperti di viaggi e turismo della Redazione torniamo di nuovo in Sicilia, una Regione che ospita le spiagge più belle al Mondo, tra mare tropicale e profumo di limoni. Come quella di Calamosche, inserita dal The Guardian tra le 40 spiagge più belle d’Europa.

Una città multietnica

Andremo a Palermo, il capoluogo. La primavera è il momento ideale per questo viaggio, perché l’estate è molto calda in Sicilia. Ma se chiediamo ai palermitani qual è il periodo migliore per visitare la città risponderanno senza esitazione che è luglio. Perché in questo mese c’è la festa della patrona, Santa Rosalia.

Palermo è una città multietnica, incrocio di tante civiltà, da quella araba a quella normanna. Senza dimenticare quella bizantina. La sua bellezza artistica è stata riconosciuta anche dall’Unesco che l’ha eletta patrimonio dell’umanità. Un itinerario che si rispetti non può non includere la Cattedrale e il Palazzo dei Normanni con annessa la Cappella Palatina, gioiello di arte bizantina.

Ma possiamo passeggiare anche per le stradine dello splendido centro storico, che è stato recentemente riqualificato ed è pieno di vita e di locali. Oppure visitare i mercati storici. La Vucciria di sera si anima e si trasforma in un grande bazar all’aperto dove gustare i prodotti tipici dello street food palermitano. Alcune prelibatezze sono il polpo, e il pani ca meusa, il panino con la milza.

E il mare? La spiaggia dei palermitani è Mondello, un mare dai colori meravigliosi che ricorda le bellezze dei Tropici. Una mezzaluna di spiaggia finissima a cui si accede attraversando il Parco della Favorita.

Ma se ci si vuole allontanare dalla città, a circa venti chilometri di distanza, troviamo l’Isola delle Femmine. Il nome indica sia una cittadina di circa settemila abitanti sia un isolotto a trecento metri dalla costa. È un’Area marina protetta per le sue bellezze naturali e paesaggistiche. È la meta ideale per chi ama la quiete e la natura selvaggia.

Da Palermo si può eventualmente proseguire per visitare il versante occidentale dell’isola.

