Grazie alle piattaforme online adibite allo streaming è possibile vedere film, serie tv e sit-com dalle più datate alle più recenti. Si può trovare proprio di tutto. Netflix, Amazon Prime e Disney Plus sono i più conosciuti e i più affidabili.

In uno di questi, c’è un film davvero coinvolgente da rimanere incollati alla TV. Appartiene al genere thriller. Lo stesso genere che rese famosa Agatha Christie. Non a caso, infatti, questo genere è uno dei preferiti dagli italiani poiché fa emergere la vena investigativa che c’è in noi. Un altro punto sicuramente a favore di questo film è la sua rappresentazione del gioco da tavola più apprezzato nel mondo. Mistero e intuizione sono le sue caratteristiche. Ecco come vivere l’esperienza accattivante ed entusiasmante di un gioco da tavola guardando questo film avvincente disponibile su Amazon Prime.

Cena con delitto – Knives Out

Come vivere l’esperienza accattivante ed entusiasmante di un gioco da tavola guardando questo film avvincente disponibile su Amazon Prime. Ebbene sì, “Cena con delitto – Knives Out” è la sintesi tra fantasia e realtà. Realtà da guardare sullo schermo ovviamente.

Il film è come se fosse la trasposizione cinematografica del famoso gioco da tavola “Cluedo”. Gioco coinvolgente, lo scopo è quello di scoprire l’assassino. Il gioco ci dà a disposizione un tabellone raffigurante le stanze della villa, i personaggi e gli strumenti possibilmente colpevoli dell’omicidio. Attraverso delle ipotesi, vince chi per primo indovina, come un investigatore, com’è stato realizzato l’assassinio. Chi, dove e con cosa.

Allo stesso modo, il film tratta di un presunto omicidio nella villa di un ricco signore per il giorno del suo compleanno. Tra ipotesi, inganni, diffamazione ed eredità, “Cena con delitto” ci catapulterà in una situazione avvolta nel mistero tutta da scoprire. Chi tra i suoi parenti ha architettato la sua morte?

Non c’è altro modo che scoprirlo guardando il film su Amazon Prime e vivere l’esperienza di Cluedo, improvvisandoci degli investigatori.