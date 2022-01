Avremo una casa da fare invidia riciclando la gommapiuma con questa semplice idea creativa fai da te.

Col tempo, la stoffa di cuscini, sedie e divani diventa talmente usurata che bisogna necessariamente buttarla o recuperarla in modo creativo. Poi rimane l’imbottitura, utilissima per creare oggetti pratici e originali per la casa.

Abbiamo già visto come riutilizzare in modo creativo quella dei vecchi giacconi, ma c’è un tipo di imbottitura ancora più vantaggiosa: la gommapiuma. Scopriamo come riciclarla con una semplice idea creativa fai da te.

Bastano un po’ di gommapiuma, una penna, un taglierino e dei colori per avere una casa da fare invidia.

Prima di tutto, fare un disegno a piacere con la penna sulla gommapiuma. Servirà come sagoma da ritagliare per creare dei timbri utili a moltissimi scopi, vediamone alcuni.

Il primo modo di usare i timbri in gommapiuma è la decorazione dei tessuti. Potremo creare degli strofinacci da cucina personalizzati, ma anche tende, tovaglie, tovaglioli e rivestimenti per i cuscini. Per realizzarli, tenere la stoffa ben tirata su una superficie piana. Usando i guanti, intingere il timbro nel colore, eliminare quello eventualmente in eccesso e premere il timbro con decisione sul tessuto. Fare pressione con il palmo della mano, poi sollevare delicatamente il timbro tenendo il tessuto fermo. Ecco un modo creativo, originale e divertente che renderà unica la nostra casa, ma perfetto anche per creare regali personalizzati.

Attenzione solo a scegliere i colori adatti alla stoffa e a lasciar asciugare abbastanza a lungo per non far sbavare il colore.

Un’idea di arredamento originale per i mobili

I timbri sono anche la base per un’idea di arredamento originale per i mobili.

Una delle mode del passato che sta decisamente tornando alla luce sono i mobili rivestiti con carta adesiva. Ricoprire armadi e cassettoni con la carta decorata è una soluzione che si può adottare in molti casi. Per esempio, per nascondere eventuali imperfezioni, rendere come nuovo un mobile ormai vecchio oppure renderlo semplicemente unico.

In commercio le carte adesive sono in genere già decorate, ma se ne può scegliere una bianca o chiara da dipingere a proprio piacimento. Basterà usare la stessa tecnica già vista per i tessuti, ma usando dei colori specifici per quella carta.

Un modo alternativo per decorare le pareti di casa

Un ultimo modo per riciclare la gommapiuma è creare dei timbri grandi come spugne per decorare le pareti di casa. Sarà una soluzione economica e pratica per ottenere un magnifico effetto spugnato. Per realizzarlo, creare timbri dalle forme regolari come rettangoli o cerchi. Quindi, intingere il timbro nel colore e premere in modo casuale sulla parete. Si possono creare più timbri per sovrapporre colori diversi, facendo prima asciugare quello sottostante.

Prima di dipingere la parete, passare uno strato di fissativo e lasciarlo asciugare.

