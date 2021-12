Dopo averli usati per anni, purtroppo anche i giacconi migliori a un certo punto si rovinano. A volte si consumano solo alcune parti, altre volte ci ritroviamo con un capo decisamente irrecuperabile.

Prima di buttarlo, però, aspettiamo un momento, perché potremmo renderlo utile trasformandolo in altri 3 oggetti per la casa. Abbiamo già visto le 4 idee per recuperare le sciarpe di lana vecchie e rovinate, ora siamo pronti a riciclare un altro capo tipicamente invernale.

Non buttiamo i vecchi giacconi perché possono rinascere grazie a queste 3 idee di riciclo creativo per la casa

Quando un giaccone che ci ha tenuto caldo per anni comincia a rovinarsi, si può tentare di aggiustarlo o rattopparlo e tenerlo ancora per un po’. Ma se non è proprio possibile recuperarlo, ecco che entra in gioco il riciclo creativo.

Una prima idea perfetta per l’inverno è trasformare le maniche del giaccone in pratici paraspifferi da mettere sotto porte e finestre. Per realizzarli, chiudere con ago e filo uno dei lati della manica. Poi, riempirla con ciò che si ha a disposizione, dagli stracci ad altri vecchi vestiti, oppure usando l’imbottitura stessa del giaccone. Cucire anche l’altro lato e i salsicciotti per ripararsi dal freddo sono pronti. A piacere, si possono abbellire con dei nastrini colorati.

La seconda idea è un originale portavasi. In questo caso, tagliamo una parte della manica in modo che sia un po’ più alta rispetto al vaso. Poi basterà solo infilare il vaso, che dovrà essere di piccole dimensioni, nella manica. Se il taglio è molto visibile, si può chiudere il bordino oppure cucirgli sopra un pezzo di stoffa colorata.

Come trasformare la vecchia giacca in un cuscino

Del giaccone si può recuperare anche l’imbottitura. Come abbiamo già visto, può essere usata per riempire i paraspifferi, ma è utile anche per la terza idea creativa. Infatti, senza cambiare il suo ruolo, potrà diventare l’imbottitura di qualcosa di diverso, per esempio un cuscino.

Per farlo, tagliare il giaccone con le forbici, quindi togliere e mettere da parte l’imbottitura. Poi, cucire insieme due pezzi di stoffa quadrati o rettangolari della stessa misura, chiudendo i bordi e lasciandone uno aperto. Una volta cuciti i bordi, rivoltare al contrario quello che sarà il cuscino e riempirlo con l’imbottitura. Infine, chiudere l’ultimo lato e il cuscino è pronto.

Sempre per la casa o per rendere più originale il proprio outfit, si possono riciclare anche le linguette delle lattine oppure i guanti di gomma.