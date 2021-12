Con l’arrivo dell’inverno, è tempo di completare il cambio di stagione, tirando fuori dalle profondità dell’armadio tutti i vestiti più caldi che abbiamo. Potremmo accorgerci però che alcuni sono diventati inutilizzabili perché bucati o rovinati.

Se non possiamo ripararli, non disperiamo, perché a tutto si può dare una seconda vita. Oggi, per esempio, vediamo 4 usi alternativi delle sciarpe di lana che non si possono indossare perché vecchie e rovinate.

Molti le buttano non sapendo che le sciarpe di lana vecchie e rovinate valgono oro per queste 4 funzioni

Se nell’armadio troviamo delle sciarpe di lana vecchie e rovinate, non buttiamole assolutamente perché potrebbero tornare utili.

Per prima cosa, si possono usare come rivestimento di un quaderno o un’agenda. Se abbiamo un quadernino dalla copertina morbida, prendiamo uno scatolone e ritagliamo due rettangoli di cartone. La dimensione dev’essere la stessa della copertina per fronte e retro, su cui dovremo incollarli. Poi, ritagliare un pezzo di sciarpa che formerà la copertina del quaderno. Prendere la misura a quaderno chiuso in modo che ricopra i due rettangoli di cartone, ma anche il dorso, e incollarlo con della colla vinilica. Diamo una seconda vita alle scatole di cartone anche con queste 3 idee di riciclo creativo per la casa e per le feste.

Un altro uso alternativo delle vecchie sciarpe è usarle per fare dei calzini. Prendere una calza e metterla sulla sciarpa, tracciarne la sagoma con del gesso e ritagliarla. Farne una seconda copia e cucirle insieme, lasciando un’apertura per infilare il piede. Una volta cucite e chiusa ogni fessura, rivoltiamole al contrario e avremo dei calzini perfetti per tenere al caldo i piedi. Contro i piedi freddi a letto in inverno si può usare anche questo rimedio naturale che aiuterebbe a stimolare la circolazione.

2 idee di riciclo tipicamente invernali delle sciarpe di lana

Vediamo ora altre 2 idee di riciclo tipicamente invernali delle sciarpe di lana.

La prima è creare un rivestimento per i vasi di fiori e piante che teniamo in casa. Basta posizionare la sciarpa in orizzontale, misurare la lunghezza per ricoprire il vaso, tagliarla nel punto giusto e cucire le due estremità. Ecco una copertina tipicamente invernale per i nostri vasi, che dà un senso di accoglienza e calore.

Infine, possiamo creare una bellissima ghirlanda fai da te, soprattutto se la sciarpa è particolarmente colorata. Ritagliamo un pezzo di cartone a forma di ciambella abbastanza spessa. Poi, fissiamo una delle estremità della sciarpa e cominciamo ad avvolgerla attorno alla ciambella, facendola passare dal buco centrale. Se necessario, tagliare la parte di sciarpa in eccesso e fissare l’altra estremità. La ghirlanda è pronta.

