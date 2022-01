Come per gennaio, anche febbraio è un mese ancora particolarmente ostico per attività come l’agricoltura ed il giardinaggio. Le temperature ancora rigide, infatti, non permettono di piantare in campo aperto in tutta tranquillità. Fatta eccezione per alcune coltivazioni molto resistenti, la maggior parte dei lavori consistono nella manutenzione degli impianti e nella gestione del semenzaio.

In questo breve articolo, quindi, vedremo cosa si può fare a febbraio in giardino, per non arrivare impreparati alla primavera.

Ecco le verdure e gli ortaggi da seminare e trapiantare a febbraio per un raccolto primaverile davvero superlativo

Come abbiamo già accennato, le semine in campo aperto potrebbero essere molto difficili da gestire. Tuttavia, in particolari condizioni, dove le temperature non sono troppo fredde, si possono già seminare in campo aperto i bulbi di aglio, cipolla e scalogno. Oltre a questo, si possono piantare anche alcuni legumi e verdure, come le fave, i ceci e gli spinaci. Oppure, in alcune zone temperate si possono seminare anche delle varietà di patate precoci.

Nel caso in cui non ci siano le condizioni necessarie, invece, a febbraio si possono fare lavori di vangatura e di pulizia per preparare il terreno. Oppure si possono effettuare lavori di manutenzione delle attrezzature, delle recinzioni, dei capanni, e così via.

Coltura protetta e semenzaio

Discorso a parte, invece, va fatto nel caso in cui si abbiano a disposizione dei tunnel o un semenzaio. Nel primo caso, si potrebbero coltivare ad esempio le carote, la valeriana, la lattuga, i ravanelli, riparandoli con tunnel o serre fredde. Questi ultimi permettono non solo di proteggere le coltivazioni dalle intemperie, ma anche di trattenere il calore e guadagnare qualche grado in più.

In semenzaio, invece, si possono anticipare le semine, preparando così i trapianti di marzo ed aprile.

In questo caso possiamo seminare peperoni e peperoncini, pomodori, melanzane, zucchine ed addirittura le angurie.

Alcuni trapianti

Nonostante le difficoltà nel gestire la maggior parte delle coltivazioni, però, febbraio è il mese ideale per trapiantare alcune piante da frutto. Infatti, non tutti sanno che questa operazione va effettuata in pieno riposo vegetativo e non dopo il risveglio vegetativo. Se dovesse accadere il contrario, la pianta potrebbe subire un pesante stress ed avrebbe difficoltà nell’attecchimento. In questo caso, però, è importante constatare che il terreno non sia ghiacciato e che la pianta non sia troppo esposta ai venti dominanti.