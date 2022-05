Potrebbero ritrovarsi di colpo 20.000 euro in tasca i fortunati che troveranno questa moneta da 1 euro nel portafogli 

Molti desiderano possedere un conto in banca con tanti zeri. I soldi sono un mezzo fondamentale ed essenziale per vivere. Con il denaro acquistiamo beni di prima necessità: casa, cibo, energia elettrica, gas. Tuttavia, sarebbe bello non dover fare i salti mortali per far quadrare i conti ogni mese.

Avere un conto bello cospicuo, infatti, ci dà anche la possibilità di permetterci vizi e sfizi. Ogni tanto, può far piacere concedersi un lusso. In base ai gusti personali, un vizio potrebbe essere un certo modello di auto, un vestito all’ultima moda, un viaggio in una meta costosa o una borsetta firmata. Ovviamente, i soldi si guadagnano con il lavoro. Tuttavia, esistono anche molti altri modi per fare soldi: affittare un immobile, fare investimenti finanziari, tentare la sorte alla lotteria o con un Gratta e Vinci.

Da sempre, collezionare opere d’arte è assai redditizio. Più che di un hobby o di una semplice passione, sarebbe più corretto parlare di investimento. Tuttavia, il collezionismo non riguarda prettamente solo le opere d’arte. Con il passare del tempo, anche oggetti comuni potrebbero acquistare un valore di un certo rilievo. Per rendersene conto basta fare un giro ad una delle tante fiere e mercatini che, periodicamente, vengono organizzati. Qui, hobbisti provenienti da ogni parte, si ritrovano per scambiarsi le sorpresine degli ovetti Kinder o le tessere telefoniche. Solo per fare gli esempi più eclatanti. In genere, gli oggetti che più acquistano valore presentano una qualche particolarità ben specifica.

Caso emblematico può essere quello di un famoso libro che è stato letto da milioni di persone.

La numismatica è un settore molto remunerativo

Chi colleziona monete va sempre alla ricerca di qualche rarità. Le monete di un certo valore non per forza sono antiche. Ci sono anche monete da 1 euro che valgono una fortuna. Ma non sono di certo le uniche. Nelle prossime righe andremo a svelare un altro particolare pezzo da 1 euro che sarebbe opportuno conservare e non spendere per un semplice caffè.

Potrebbero ritrovarsi di colpo 20.000 euro in tasca i fortunati che troveranno questa moneta da 1 euro nel portafogli

Spesso, le monete che acquistano valore presentano errori di conio.

Prendiamo il caso della moneta da 1 euro, quella bimetallica dove è raffigurato al centro l’uomo vitruviano di Leonardo. Osserviamo bene le monete che abbiamo nel portafogli perché, se accanto al predetto soggetto, notiamo delle stelline, la nostra moneta varrà ben più di 1 semplice euro. Secondo le stime che attualmente circolano sui siti di collezionisti, questo esemplare varrebbe infatti 12mila euro circa.

Notizie ancora migliori se sul bordo notiamo la lettera “S”. In tal caso, i fortunati “trovatori” potrebbero ritrovarsi di colpo 20.000 euro in tasca. Come già detto, tali cifre sono riportate sulle principali piattaforme usate e consultate dai collezionisti. Poiché, oggigiorno, le truffe abbondano, soprattutto sul web, prima di stappare lo champagne, è bene rivolgersi a un esperto del settore per chiedere il suo parere.

