Tra poco più di una settimana entreremo ufficialmente in primavera. Il cambio di stagione non è solo un momento particolare dal punto di vista del clima. Il passaggio da una stagione all’altra implica anche cambi di mode e tendenze. Come ben sappiamo, le mode coinvolgono ogni settore. Ecco ad esempio i colori e le tinte che andranno per la maggiore. Per quanto invece riguarda i capelli, questo taglio medio spopolerà ed è perfetto anche a 50 anni e più. Nel presente articolo ci occuperemo di calzature. Con la bella stagione, il clima si fa mite. Si ha voglia di leggerezza e comodità, sia per gli abiti che per le calzature.

Dopo un inverno in cui abbiamo tenuto i piedi rinchiusi in anfibi e stivali, sta finalmente per arrivare l’ora di liberare anche le nostre estremità. Negli ultimi anni, le sneakers sono state le protagoniste indiscusse di svariate stagioni. Per la primavera estate 2022 assisteremo invece a grandi ritorni direttamente dagli anni ’90.

Basta sneakers, ecco come indossare ed abbinare queste comodissime scarpe che tornano di moda per la primavera estate 2022

Dalle sfilate abbiamo potuto notare un ritorno delle ballerine e dei sabot. Le prime, molto basse, sono comode, giovanili e adatte a tanti look. I sabot, per chi non se li ricordasse, sono una sorta di décolleté con il tacco, chiusa davanti ma aperta dietro. Una scarpa quindi piuttosto elegante e adatta a contesti più formali. Ma andiamo ora a scoprire qual è l’altro tipo di calzatura che andrà per la maggiore. Durante la prossima primavera, ma soprattutto per l’estate 2022, spopoleranno i sandali infradito. Una volta, le infradito si indossavano solo in spiaggia, ma ormai sono diventate delle vere e proprie calzature da indossare anche in città.

Nel corso degli anni, infatti, queste calzature da spiaggia si sono evolute, divenendo vere e proprie calzature che, negli anni ’90, erano perfette per outfit semplici e minimalisti. Per le collezioni primavera estate 2022, i grandi nomi della moda hanno elaborato varie interpretazioni di infradito, dalle più semplici alle più elaborate ed eccentriche. Tod’s e Akris puntano ad esempio su versioni sottili e minimaliste, mentre Chloé ed MSGM hanno invece optato per scelte cromatiche accese e dettagli appariscenti.

3 idee di outfit con le infradito

Studiando il corretto abbinamento, le infradito possono costituire l’accessorio ideale per dare al look un tocco fresco e giovanile, ma anche glamour.

Anzitutto, le possiamo indossare con un mini abito o una gonna corta. Sono ok anche con dei leggings lunghi fino a metà polpaccio, abbinati ad un comodo blazer ampio e abbastanza lungo.

Inoltre, le infradito vanno bene anche per outfit più formali come, ad esempio, indossate sotto a dei classici pantaloni a sigaretta in abbinata ad un trench leggero.

Quindi, basta sneakers, ecco come indossare ed abbinare delle comode infradito che stanno bene con tanti tipi di outfit, liberando e facendoci sfoggiare i nostri piedi.