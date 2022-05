È ormai cominciato il mese di maggio. Tra pochissime settimane la primavera ci lascerà e cederà il posto all’estate. È un susseguirsi continuo di stagioni. E, con esse, è un continuo cambiare di mode. Per essere trendy bisogna stare al passo coi tempi. Le mode riguardano ogni settore. Oltre all’abbigliamento, le tendenze investono anche il mondo degli accessori, del make up e dell’hair styling. Tempo fa abbiamo parlato del colore protagonista della primavera/estate 2022, dando utili consigli su come indossarlo ed abbinarlo. In fatto di capelli, questa acconciatura impazza, soprattutto fra le più giovani. In questo articolo continueremo ad occuparci di moda capelli. Nello specifico, ci occuperemo di tinte.

Fino a qualche anno fa, le signore che si tingevano i capelli erano affezionate ad un certo colore e lo mantenevano per tutta la vita. Oggigiorno, complici anche le mode che corrono alla velocità della luce, si ha spesso voglia di cambiare. Tecniche sempre più sofisticate, infatti, ci danno la possibilità di cambiare totalmente look senza rovinare la chioma né far soffrire i capelli. Indipendentemente dalla moda, per prima cosa, è estremamente importante rivolgersi sempre a parrucchieri professionisti. Gli hair stylist davvero competenti, infatti, sono coloro che sanno accontentare le clienti in fatto di moda mettendo però sempre al primo posto la salute e il benessere della chioma. Fatta questa premessa importante, passiamo ora ad un tema un pochino più leggero. Andiamo a scoprire il colore che farà tendenza la prossima estate. Si tratta di una tinta che molte stanno già chiedendo al parrucchiere.

La tinta che sta spopolando soprattutto tra le over 50 e 60 sta bene a tutte e con qualsiasi taglio di capelli

La tinta di capelli più in voga della stagione si chiama ivory blonde. È una tipologia di biondo che rientra nella categoria dei biondo platino. Non è un colore freddo ma neppure una tonalità calda. Proprio per questa sua peculiarità, sta bene praticamente a tutte. Dona infatti sia a chi ha una carnagione molto chiara, ma anche a chi presenta un incarnato più colorito. Considerando le sue sfumature, l’ivory blonde è ideale anche per chi deve coprire i primi capelli bianchi in maniera sobria.

L’ivory blonde è facile da ottenere su una base di partenza chiara. Chi invece ha una chioma scura, prima di procedere con la tinta dovrà sottoporsi ad una decolorazione. Questa particolare tipologia di biondo sta bene sia sulle chiome lunghe che su quelle corte. Dona un effetto molto raffinato e sofisticato con acconciature raccolte, come crocchie e chignon. Sta bene anche con trecce e code alte. Per chi sfoggia un taglio corto, questo colore dona grinta e carattere soprattutto ai tagli asimmetrici, magari con rasatura laterale o alla base della nuca.

Altri colori che stanno facendo tendenza

L’ivory blonde non è l’unico colore moda di capelli della primavera/estate 2022. Altre tinte che stanno facendo tendenza sono il sunset blonde, il biondo burro, il castano sacher e, per chi non ha paura di osare, il rosa. Ecco quindi svelata la tinta che sta spopolando anche tra le signore più mature.

