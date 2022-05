In questo periodo dell’anno molti pensano alle vacanze. Italia o estero, mare o montagna, borghi o città d’arte. E ancora, rilassanti viaggi stanziali o frenetici tour itineranti per vedere più cose possibili. C’è chi ogni anno torna sempre nello stesso posto e chi, invece, cambia sempre destinazione. Insomma, le tipologie di vacanze sono davvero tante e varie. Ognuno ha la propria idea di vacanza ideale. Le ferie sono un momento di meritato riposo dopo un anno di lavoro. Per questo, è giusto che ognuno se le goda come meglio crede e come più lo rende felice e soddisfatto. La maggior parte delle persone associa le vacanze estive a spiaggia, sole e mare.

Da questo punto di vista, in Italia non c’è che l’imbarazzo della scelta. Chi preferisce volare oltre confine, su un’isola della Spagna troverà spiagge caraibiche e misteriosi paesaggi lunari. La Grecia è una meta che offre un buon mix tra vita da spiaggia e cultura. Tra l’altro, sapendo scegliere con accortezza, non è necessario sborsare un patrimonio. Ad esempio, ci sono 3 isole economiche, perfette per famiglie che viaggiano con bambini. In questo articolo, ci concentreremo però sulla nostra Italia. In particolare, andremo alla scoperta di alcune spiagge un po’ insolite. Le spiagge di cui stiamo per parlare offrono un meraviglioso mare blu con acque limpide e trasparenti. Ma non si limitano a questo. Le spiagge che suggeriremo di vistare la prossima estate hanno peculiarità proprie molto particolari.

Vacanze indimenticabili in queste 3 spiagge italiane dal mare cristallino e dai particolari curiosi assolutamente da fotografare

Di solito, quando si parla di località di mare, si va alla ricerca di lunghe distese di sabbia fine, bianca o dorata. Altrettanto bella è però la particolarissima Spiaggia Rosa dell’isola di Budelli. Simbolo del Parco naturale dell’Arcipelago de La Maddalena, si trova in Sardegna, presso la località Cala di Roto. Il nome, piuttosto eloquente, si riferisce al caratteristico color rosa corallo della sabbia. Tale affascinante colorazione è causata dalla presenza di gusci calcarei di Miniacina miniacea, un microorganismo che abita la Posidonia oceanica, pianta molto diffusa nei fondali della zona.

Rimaniamo in Sardegna, sulla costa sudoccidentale. Qui, nella nota località balneare di porto Pino, si trova un luogo che ha dell’immaginifico. Is Arenas Biancas, questo il suo nome, è infatti caratterizzato da una serie di dune di sabbia bianchissima che raggiungono i 20-30 metri di altezza. Un paesaggio che ricorda il deserto ma dove, però, l’azzurro del mare, crea un contrasto pazzesco.

Spostiamoci ora in Calabria dove troviamo una spiaggia di struggente bellezza. Stiamo parlando della spiaggia dell’Arcomagno a San Nicola Arcella, lungo la Riviera dei Cedri. Oltre alle acque limpidissime dove fare un bagno rinfrescante, la particolarità sta nell’imponente arco di roccia che sovrasta la baia. Un luogo quindi molto suggestivo, dove godere di momenti di puro relax e fare fotografie iconiche.

Potremo così trascorrere vacanze indimenticabili in queste 3 spiagge italiane davvero molto particolari.

