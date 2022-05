La stagione più amata dell’anno sta per arrivare. Il caldo delle ultime settimane preannuncia l’estate e l’avvicinarsi delle vacanze. Ora che il cambio di stagione è stato fatto, per chi ama essere sempre al pari con la moda è il momento perfetto per fare nuovi acquisti.

É l’ora di rinnovare una parte del guardaroba e fare spazio ad abiti colorati, svolazzanti e leggeri. Camicie colorate e pantaloni eleganti sono perfetti per una serata elegante in spiaggia. Mentre parei e vestiti mostrano tutta la potenza della seduzione grazie alla capacità di carezzare il corpo.

Se ancora siamo indecisi sul taglio e sul colore dei nostri abiti nuovi, è bene farsi ispirare dai trend dell’anno. Dando un’occhiata, il verde è ancora il colore di punta degli stilisti, sempre tenendo conto dei giusti abbinamenti che valorizzino il volto.

Ma c’è un classico che potrebbe distinguerci dalla massa. Dimentichiamo il verde e il classico nero perché è questo il colore che valorizzerà il nostro stile personale e ci farà sempre essere eleganti e raffinate. Se stiamo pensando al rosa o all’arancione, la strada è quella sbagliata.

É vero che in estate i colori pastello tendono ad esprimere la carica energetica di questa stagione. Ma se il nostro obiettivo è personificare la classe pura e semplice, è questo il colore che stiamo cercando.

Dimentichiamo il verde e il classico nero perché è questo il colore sofisticato ed elegante dell’estate 2022 che illuminerà l’abbronzatura

Un colore che da sempre è simbolo di buongusto e stile impeccabile è il beige. Nelle sue tonalità scure o chiare, è capace di adattarsi a qualsiasi occasione casual o formale. Inoltre, il beige è facile da indossare ed è perfetto per illuminare l’incarnato abbronzato in tutte le tonalità. Basta ricordare sempre la regola base per cui pantalone o gonna stretti vanno con camicia larga e viceversa.

Ovviamente per funzionare deve essere abbinato con i colori giusti. Per rendere strepitosi un paio di pantaloni beige di lino basta una T-shirt bianca o azzurro chiaro e una giacca pendant. Per dare un tocco di sprint sensuale, indossiamolo con delle decolleté nere.

Un beige chiaro, invece, dà l’opportunità di abbinare accessori inusuali e osare con la tavolozza di colore. Una pochette rosa o verde ramarro, dei mocassini rosso fuoco faranno da elemento chiave al nostro outfit. Anche una camicia floreale o particolarmente ricamata può fare la differenza. Se non vogliamo rinunciare alla solarità dell’arancione, il beige è una tonalità perfetta con cui accoppiarlo.

Lettura consigliata

