Quasi tutte le donne trascorrono ore ed ore in bagno a truccarsi. Ancora spendono centinaia di euro in cosmetici e prodotti di bellezza costosi, per essere sempre impeccabili e sentirsi belle in ogni situazione. Ciglia e sopracciglia in particolare ci fanno dannare, perché non stanno mai in ordine e sembra, talvolta, che abbiano una vita propria. Così speriamo che ciglia finte o extension facciano il miracolo, ma spesso l’effetto è poco naturale e difficile da gestire.

Come curarle

Prima di ogni altra cosa, sarebbe importante prendersi cura delle proprie ciglia. Senza massacrarle inutilmente con strumenti di tortura scaldati col phon o con mascara pesanti e grumosi che le appesantiscono. È importante scegliere un mascara di qualità con effetto allungante, che non lasci grumi e che apra lo sguardo, struccare adeguatamente gli occhi la sera e stimolare l’allungamento naturale e l’infoltimento delle ciglia con olio di ricino. I trattamenti troppo invasivi come l’applicazione di extension, poi, sono sconsigliati, perché nel processo di rimozione possono causare indebolimento e diradamento delle ciglia.

Stop a ciglia finte, extension e piegaciglia perché per uno sguardo seducente anche al mare basta questo trattamento dai risultati sorprendenti

Un altro modo per prendersi cura del proprio sguardo e delle proprie ciglia è quello di eseguire il trattamento della laminazione. Questo trattamento consiste nell’incurvare, allungare e rinforzare le ciglia in modo naturale con una soluzione a base di cheratina e vitamine, che le nutre e le rinforza, intensificandone il colore. È una tecnica che rispetta il ciclo di crescita naturale delle ciglia. Non prevede controindicazioni, se non per donne incinte, in allattamento o con patologie e disturbi agli occhi, per i quali è sempre meglio chiedere prima un consulto al proprio medico (anche per scongiurare eventuali reazioni allergiche). Grazie alla laminazione, non sarà più necessario truccarsi anche per andare in spiaggia. Si avrà naturalmente un effetto “sguardo aperto” e ciglia ordinate e folte tutto il giorno.

Una seduta dura complessivamente 60 minuti e l’effetto del trattamento, soprattutto se ripetuto per almeno 4 sedute, può arrivare a durare dalle 6 alle 8 settimane. Il costo a seduta varia molto a seconda della specialista a cui ci si rivolge, ma si aggira indicativamente tra i 60 e gli 80 euro. Per le 24 ore dopo la seduta è bene evitare acqua, trucco e struccanti oleosi nella zona interessata. Un trattamento dai risultati a dir poco miracolosi. Perciò, stop a ciglia finte, extension e piegaciglia perché, se abbiamo ciglia sottili, all’ingiù o disordinate e rigide, la laminazione è la soluzione che fa al caso nostro.

