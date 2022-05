Nello sconfinato corollario di dolci che possiamo realizzare in casa nostra, pochi trovano il favore dei commensali come i dolci da forno. Questa tipologia di dolci, nonostante la loro semplicità, riesce ad accontentare sempre tutti con sapori che ricordano quelli di un tempo. A questa categoria appartengono i biscotti, le crostate, così come l’intramontabile torta di mele. Di questa in particolare, dato il suo successo, abbiamo fornito molte ricette e varianti. Ad esempio è da provare questa ricetta per cui con un roto di sfoglia e una mela possiamo ottenere un dolce irresistibile.

Tuttavia, grazie alla ricetta che forniremo in seguito, dimenticheremo la torta di mele sostituendola con una freschissima cheesecake al limone.

Torta rinfrescante

La cheesecake è un dolce d’oltre Oceano che ormai ha trovato ampia diffusione in tutto il Mondo.

Quella che realizzeremo è una freschissima versione davvero gustosa ma allo stesso tempo leggera grazie alla freschezza conferita al limone. Gli ingredienti per la ricetta sono:

yogurt 200 g;

biscotti integrali;

limoni;

zucchero a velo 90 g;

burro 100 g;

panna fresca 100 ml;

formaggio spalmabile 200 g.

Per prima cosa ci occuperemo dei limoni. Assicuriamoci che i limoni siano di buona qualità e, soprattutto, che abbiano la buccia edibile. Grattugiamo la buccia di 2 limoni all’interno di un contenitore nel quale aggiungeremo anche lo yogurt e il formaggio spalmabile. Diamo una prima mescolata per poi addizionare al composto il succo di un limone.

A questo punto dovremo montare la panna assieme allo zucchero a velo. Una volta ottenuta la panna montata incorporiamola al composto ottenuto in precedenza eseguendo movimenti delicati dal basso verso l’alto.

Dimenticheremo la torta di mele dopo aver scoperto questo dolce delizioso al limone semplice ma elegante

A questo punto frantumeremo i biscotti integrali sbriciolandoli con le mani o con l’aiuto di un batticarne. Quando avremo ottenuto la sabbia di biscotto, a questa dovrà essere aggiunto anche il burro che avremo fatto sciogliere a fuoco lento in precedenza. Addizioniamo il burro ai biscotti e mescoliamo fin quando il burro non sarà assorbito.

Non resta che comporre la nostra velocissima cheesecake da servire in monoporzione nel bicchiere. Disponiamo sul fondo uno strato di biscotto per poi alternarlo con strati di composto al limone. Decoriamo con una scorza di limone tagliata, una foglia di menta e qualche goccia di cacao amaro.

