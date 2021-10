I piaceri golosi della buona tavola sono un’irresistibile tentazione che, probabilmente, ci concederemmo più spesso avendo più tempo libero a disposizione. Nel caso dei dolci ad esempio le cotture potrebbero essere prolungate e le lavorazioni complesse, senza considerare l’attenzione da porre per le giuste quantità. Pertanto, chi sta cercando delle soluzioni gustose e semplici per un dolcetto dell’ultimo minuto, potrebbe essere interessato da quanto presenteremo in seguito. Infatti, ecco 2 dolci facilissimi per sbalordire gli ospiti pronti in meno di 1 minuto.

1 solo minuto per una delizia al cioccolato

Se abbiamo a disposizione un forno microonde, una volta provato questo dolce non potremo più farne a meno per semplicità e gusto. Sarà sufficiente una comune tazza che possa essere inserita nel microonde. Al suo interno verseremo:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

2 cucchiai di cacao;

2 cucchiai di zucchero;

2-3 g di lievito per dolci;

30 g di farina;

2 cucchiai di latte;

Mezzo cucchiaio di olio di semi.

Una volta aggiunti tutti gli ingredienti dentro la tazza, il dolce è praticamente già pronto. Infatti sarà sufficiente dare una rapida mescolata al tutto e inserire nel microonde per 1 minuto. Il dolce si gonfierà come per magia nel giro di pochi secondi. Per verificarne la cottura, trascorso il primo minuto, inseriremo nel nostro dolce in tazza uno stuzzicadenti. Il dolce è pronto quando non sarà più umido.

Niente cotture

Se cerchiamo un’alternativa al cioccolato di prima, orientandoci verso qualcosa di più fresco e croccante, il prossimo dolce è quello che fa al caso nostro. Prendiamo ispirazione dai gusti mediterranei della Grecia per realizzare un dolce al bicchiere pronto in 1 minuto.

Per la preparazione ci serviranno:

Yogurt greco;

Miele;

Frutta secca;

Biscotti integrali;

Frutti rossi.

Anche in questo caso, lo sforzo più grande a cui saremo sottoposti è quello di leggere la lista degli ingredienti, perché la preparazione è elementare. Infatti in una coppetta da dolce, in un bicchiere o in una coppa Martini, alterneremo uno strato di biscotti integrali sbriciolati e dello yogurt greco. Tra uno strato e l’altro, aggiungeremo anche qualche frutto rosso, come il ribes, insieme a un po’ di frutta secca. Alterniamo 4 strati e completiamo il tutto guarnendo con noci e mandorle, qualche frutto rosso, e un abbondante giro di miele.

Ecco 2 dolci facilissimi per sbalordire gli ospiti pronti in meno di 1 minuto

Possiamo scegliere la frutta che preferiamo, ad esempio sostituendo il ribes con delle banane, per avere un dolce elegante e velocissimo per cena. Inoltre, questo dolce a base di yogurt si rivelerà anche un’ottima colazione, ricca di fibre, vitamine e proteine.

Approfondimento

Non olio burro e grassi ma questo segreto degli chef rende la pasta sempre cremosissima