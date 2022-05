La nostra tradizione culinaria possiede piatti iconici celebri in tutto il Mondo. In particolare, la pasta con tutte le sue varianti è amatissima da italiani e non. Carbonara, puttanesca sono varianti che tutti noi amiamo preparare in famiglia e per gli ospiti. C’è una ricetta tipica del Lazio e di Roma che è molto semplice eppure insidiosa. Stiamo parlando ovviamente della pasta cacio e pepe, composta da tre ingredienti, eppure difficile da realizzare. Spiegheremo un metodo per evitare disastri e ottenere una pasta perfetta. Ecco perché è questo il segreto degli chef per una riuscita impeccabile di questo piatto ricco di sapore.

Le regole per una crema morbida e senza grumi

Per preparare il nostro condimento, dobbiamo iniziare con lo scegliere materie prima di prima qualità. Pepe nero in grani e Pecorino romano sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Possiamo iniziare riducendo in polvere il pepe in un mortaio. È importante ottenere una polvere sottile ma corposa. In un’altra ciotola possiamo grattugiare il pecorino. Nel frattempo, è importante già mettere l’acqua a bollire. Quando l’acqua bolle possiamo buttare la pasta e inserire una mestolata di acqua bollente nel pecorino. Ora, con una frusta, dovremo girare velocemente per ottenere una crema uniforme e senza grumi. Nel frattempo, possiamo mettere il pepe a tostare in padella assieme a dell’acqua di cottura. A mano a mano che l’acqua evapora possiamo aggiungerne.

È questo il segreto degli chef per una cacio e pepe impeccabile e senza grumi

Il segreto per avere una cacio e pepe perfetta, però, consiste nel mettere a cuocere la pasta in poca acqua. In questo modo la concentrazione di amido sarà superiore nella pasta e il condimento rimarrà senza grumi. Basterà riempire a metà la pentola e la nostra pasta avrà una texture incredibile. Una volta che avremo scolato la pasta non dobbiamo fare altro che porla nella pentola assieme al pepe e alla crema di formaggio. Per almeno cinque minuti continuiamo a rimestare in modo da unire gli ingredienti. Con l’aiuto delle pinze, dovremo continuare a girare in modo che la crema non si rapprenda. Prima di spegnere il fuoco possiamo aggiungere un’ultima spolverata di pecorino. Grazie al piccolo trucco dell’acqua ridotta avremo ottenuto un risultato incredibile che esalterà il sapore dei nostri ingredienti.

