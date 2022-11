Dimenticheremo la solita crostata dopo aver scoperto il dolce semplice ed economico con la ricotta

Spesso e volentieri chi si approccia ai fornelli tende a rimanere un po’ intimorito dalla preparazione dei dolci. Infatti se per il salato possiamo andare a sentimento con gli ingredienti, almeno in alcuni casi, la pasticceria richiede rigore e precisione. Proprio per questa ragione la paura è quella di perderci nella misurazione delle quantità, delle temperature e dei tempi di riposo e lievitazione. Tuttavia spesso dimentichiamo che la cucina della tradizione, quella che definiamo povera o popolare, regala grandi emozioni a prezzi stracciati e senza il bisogno di tempi biblici o mille ingredienti da pesare.

In termini di pietanze salate sono centinaia le preparazioni che, spendendo poco, trasformano i nostri pranzi e cene in autentici capolavori. È il caso ad esempio delle gustosissime sarde, da condire in modo veloce, o di alcuni tagli di carne spesso fin troppo sottovalutati.

Deliziose passioni

Se però abbiamo un debole per il dolce, non vogliamo diventare matti dietro a impasti e lavorazioni infinite né tantomeno spendere una fortuna, quel che fa al caso nostro sono i “necci”.

I necci sono un dolce tipico della zona montana del pistoiese in Toscana e prevede pochi ingredienti dal costo contenuto. Come sempre, però, meglio prediligere pochi ingredienti e ricette semplici scegliendo la qualità rispetto alla quantità.

Questi semplici dolcetti sono a base di ricotta e farina e sono talmente semplici che quando avremo voglia di dolce dimenticheremo la solita crostata.

Tutto quello che serve per preparare questo dolce è:

ricotta fresca vaccina 250 g;

gocce di cioccolato;

2 cucchiai zucchero a velo;

olio evo;

farina di castagne 250 g;

pizzico di sale;

acqua;

tavoletta di cioccolato.

Dimenticheremo la solita crostata quando assaggeremo queste meraviglie

Iniziamo scegliendo una ricotta di mucca di buona qualità, possibilmente fresca, e mettiamola in un contenitore ampio. Alla ricotta aggiungeremo dello zucchero a velo setacciato, circa un paio di cucchiai, e le gocce di cioccolato per poi amalgamare il tutto. Questa sarà la farcitura dei necci.

In un altro contenitore cominceremo a preparare l’impasto che somiglierà a quello di una classica crespella. Dunque, in una ciotola aggiungeremo la farina di castagne, 4 o 5 cucchiai d’olio d’oliva, un pizzico di sale. Infine, mescolando con cura, aggiungeremo anche l’acqua fin quando non avremo ottenuto una pastella liquida ma liscia, proprio come quella delle crepes.

A questo punto mettiamo in una padella antiaderente leggermente imburrata un mestolo del nostro impasto ottenendo, appunto, una crepe di farina di castagne. Una volta pronte stendiamole e farciamole con la ricotta e arrotoliamole su loro stesse. Infine guarniremo con dello zucchero a velo e del cioccolato fuso.