Un regno fatato la casa con la neve finta fai da te da usare per l’albero di Natale e in altri modi

Il sogno di tutti è vivere un Natale nella neve. Alcune volte il meteo ci accontenta, altre volte invece decidiamo direttamente di partire per le festività verso alcune mete innevate.

Quando però di neve per noi non ve n’è nemmeno l’ombra, per non rinunciare alla magia di un Natale innevato possiamo creare della neve finta.

In questo modo potremo decorare interamente casa e sentire la tipica atmosfera invernale natalizia.

Modi per creare neve finta senza schiuma di barba

Tramite la neve finta possiamo trasformare in un regno fatato la casa. Seppure la vendono, non vi è bisogno di acquistarla perché possiamo crearla in tanti modi col fai da te.

Uno dei metodi più diffusi è mescolare una gran quantità di bicarbonato con un po’ di schiuma da barba. Questo è solo uno dei tanti modi, ne esistono infatti diversi che consentono di sfruttare gli ingredienti che abbiamo in casa.

Possiamo ad esempio sostituire la schiuma da barba con la schiuma per capelli. Oppure mescolare insieme bicarbonato e colla vinilica fino a ottenere una consistenza che ci soddisfi.

Altra opzione potrebbe essere mescolare la fecola di patate, il semolino o la segatura con del colore acrilico bianco.

Se dovessimo avere vecchi pannolini che non usiamo possiamo svuotarli e usare l’ovatta interna. Infine possiamo anche sbriciolare un pezzo di polistirolo per ricavarne tante piccole palline di finta neve.

Il tocco di classe in più

Oltre alla neve, è possibile riprodurre anche dei cristalli di ghiaccio finti davvero chic. Sarà sufficiente stamparne qualche sagoma scaricata da internet o riprodurla a mano libera.

Prendiamo della carta lucida e posizioniamola sulla sagoma. Ricalchiamo allora con la colla a caldo tutto i contorni, stendendola nei punti più piccoli con uno stuzzicadenti. Ricopriamo di glitter argentati o bianchi, oppure utilizziamo direttamente una colla glitterata. Quando asciutti ritagliamo i cristalli seguendo la sagoma delineata.

Un regno fatato la casa con le idee decorative per usare la neve

Con la neve e i cristalli di ghiaccio possiamo creare tante decorazioni o arricchire gli addobbi fai da te natalizi.

La prima idea può essere utilizzare del nastro biadesivo trasparente sulle finestre e incollarvi neve e cristalli di ghiaccio. Potremmo creare dei bordi attorno al vetro, oppure disporre i pezzi di nastro biadesivo per creare frasi di auguri natalizi.

Molto grazioso ed elegante può essere realizzare diversi cristalli di ghiaccio, fare dei forellini e unirli con un filo trasparente per appenderli.

Naturalmente con la neve finta possiamo anche decorare l’albero di Natale o il Presepe, basterà cospargere i rami del primo e la base del secondo.

Perfino la ghirlanda sulla porta o al camino sarà molto più bella ricoperta con la neve, potremmo applicarla con la colla vinilica o il biadesivo.

Tra le tante decorazioni sicuramente non mancherà una stella di Natale da curare con due comuni oggetti casalinghi. Possiamo renderla ancora più natalizia decorando il suo vaso con la neve.

Assemblando la neve finta attorno a delle palline di polistirolo possiamo anche creare dei pupazzi di neve, magari da inserire nelle palle di Natale.

Servirà un barattolo. Dentro il suo tappo incolleremo il mini pupazzo di neve, sul quale disegneremo gli occhi e incolleremo naso e cappello di feltro. Riempiremo poi il barattolo con acqua, glicerina e neve finta.