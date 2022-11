Il desiderio nascosto di Vanessa Incontrada prima di spegnere le candeline per il suo compleanno

È insuperabile la veracità di Vanessa Incontrada. Per il suo 44esimo compleanno pubblica un video in cui canticchia “Tanti auguri”. Un primo piano mattutino incurante della mancanza di trucco e parrucco. Un modo per volersi bene e comunicare ad amici, parenti e fans il giorno di festa. Ma di più lo staff di Zelig e Claudio Bisio pensano a tutto anzitempo, così sul palco del Teatro degli Arcimboldi Bisio serve un pasticcino con due candeline.

Il suo sogno più grande che non riguarda la carriera

Vanessa prima di spegnere le due candeline dice: “Il desiderio non si può dire”. Ed è giusto: altrimenti, si dice, non si avvera. Ma il pubblico annusa ciò che da tempo in realtà la Incontrada va dicendo. Vorrebbe vivere una seconda gravidanza e mettere al mondo un altro figlio (o figlia). Solo che al momento manca nella sua vita una relazione stabile con un uomo. E Vanessa non pare voler ricorrere ad altre possibilità che la scienza concede per concepire un bimbo se non quella di avere un lui accanto. Per lei e per il nascituro.

Lo dice spesso incurante della sua forma fisica che ne uscirebbe certamente compromessa se consideriamo che già dopo la prima gravidanza le sue rotondità sono rimaste più o meno tal quali. Un’altra gravidanza certamente potrebbe comportare, per lei che a quanto pare non riesce a perdere peso, altri chili in più. Ma per Vanessa è l’ultimo dei pensieri o forse non ci bada proprio.

Ed ecco il desiderio nascosto di Vanessa Incontrada secondo le interpretazioni di massima di quanti la seguono nelle interviste rilasciate nelle settimane scorse. Beninteso, lei non lo svelerà mai. Ma tutti immaginano già perché Vanessa, nel tempo, la si arriva a conoscere. Un po’ come accade col nuovo arrivato in un gruppo di amici. Dopo un po’, gli si legge nel pensiero o almeno si ha diritto di montare tale presunzione.

Il desiderio nascosto di Vanessa Incontrada che esprime il giorno del compleanno

Finora la regina di Zelig è mamma di un figlio, Isal Laurini, che ha 14 anni ed è nato dalla relazione con Rossano Laurini. La storia con Rossano ad oggi pare sia quella più importante e significativa per Vanessa, tant’è che più volte i fans hanno sperato in un ritorno insieme dei due che pare siano comunque in ottimi rapporti. La separazione, sebbene molto sofferta, pare però non prestare il fianco ad altre possibilità e in tanti scommettono su chi possa essere la prossima fiamma pronta a rapire il cuore della conduttrice e attrice italo-spagnola.

Addirittura, tanto per dire, spesso sulle sue relazioni quasi fraterne con colleghi di lavoro e amici si scatena un vero e proprio pressing mediatico che cerca nomi e conferme. Ma nulla. Allo stato attuale, Vanessa sarebbe sola soletta. Amatissima dal pubblico, circondata da affetti, le manca solo lui, il papà del suo prossimo figlio. E chissà che il nuovo anno non porti in serbo la realizzazione del suo desiderio più grande.