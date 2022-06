A quanto riporterebbero le previsioni degli esperti, quella che sta per arrivare sarà l’estate più calda di sempre, in particolare nel Mediterraneo. Questo vuol dire che tra le Nazioni più bollenti dei prossimi mesi rientra anche l’Italia. Dovremo dunque prepararci a fronteggiare le prossime ondate di calore mettendo in atto strategie utili ad evitare di morire di caldo.

Potrebbe essere utile, dunque, conoscere qualche segreto per stare freschi in casa senza condizionatore o ventilatore e risparmiare in bolletta. Ma, allo stesso modo, dovremo modificare anche le abitudini alimentari per cercare un po’ di refrigerio. Se però i soliti piatti ci hanno stufato e cerchiamo una ventata di innovazione, dimenticheremo insalata di riso e pasta fredda con questa ricetta.

Direttamente dall’Oriente

Quella che proporremo è una versione mediterranea di un piatto tipico thailandese, il pad-thai.

Nella ricetta utilizzeremo tante verdure ed una pasta leggera e digeribile, ossia quella di riso.

Per la preparazione abbiamo bisogno di:

zucchine;

carote;

cipollotto;

peperone;

germogli di soia;

zenzero;

petto di pollo;

salsa di soia;

tagliatelle di riso;

Le cotture saranno estremamente veloci e leggere per non esagerare con i grassi e mantenere intatte le proprietà nutritive. La prima cosa che dovremo fare sarà affettare il petto di pollo a fettine sottili e metterlo a marinare con salsa di soia, zenzero, olio e a chi piace del peperoncino. Successivamente laveremo tutte verdure ed affettiamole a fettine sottili. Ricordiamo che per quanto riguarda il peperone sarà opportuno rimuovere la buccia esterna ed i filamenti interni per renderlo maggiormente digeribile.

Una volta lavate le verdure saltiamole rapidamente in padella per pochi minuti lasciandole, come detto prima, croccanti. Una volta pronte lasciamole da parte.

Dimenticheremo insalata di riso e pasta fredda con questo goloso piatto ricco di verdure e vitamine

A questo punto metteremo a cuocere, sempre molto rapidamente, il petto di pollo che abbiamo marinato in precedenza. Se lo abbiamo affettato fine a sufficienza saranno necessari per la cottura 3-4 minuti.

Ora non resta che mettere a lessare la pasta per poi scolarla ed aggiungerla alle verdure ed al pollo.

Ecco che con pochi passaggi e in poco tempo abbiamo realizzato un sano primo piatto goloso e leggero da mangiare nei giorni più caldi. Inoltre, possiamo variare in molti modi aggiungendo le verdure che preferiamo o sostituendo il pollo con dei gamberi.

