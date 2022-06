Quelli che corrono non sono certo tempi semplici tra crisi economiche, guerre e pandemie. Oltre al carico emotivo, a rincarare la dose, arrivano anche gli aumenti sul costo dell’energia che da qui ai prossimi mesi sarà impiegata per alimentare ventilatori e condizionatori.

Più volte abbiamo suggerito qualche consiglio per abbattere i costi in bolletta e anche oggi faremo lo stesso. Di seguito, infatti, vedremo che per stare freschi nei mesi più caldi servono alcuni furbi accorgimenti, non condizionatore o ventilatore ma queste astuzie.

Fresco in casa

Per quel che riguarda l’esterno i consigli da seguire sono quelli degli esperti che sentiamo da anni al TG. Bere molta acqua, alimentazione leggera e non uscire nelle ore più calde sono un mantra che abbiamo imparato a memoria. Quando però l’afa si fa persistente in casa dovremo mettere in pratica qualche stratagemma. Innanzitutto è fondamentale schermare le fonti di luce. Chi ha la possibilità dovrebbe infatti tenere chiuse le tapparelle durante il giorno ed evitare di scaldare casa. A tal proposito l’installazione di tende oscuranti potrebbe fare la differenza evitando l’aumento della temperatura. In questo caso il consiglio è di scegliere delle tende di colore bianco che rifletteranno il calore all’esterno.

Fonti di umidità

Se possediamo un giardino, un terrazzo o un piccolo spazio esterno, dovremmo tenere in considerazione l’idea di riempirlo di piante rampicanti. In questo modo avremo modo di schermare la casa dal calore lasciandoci più freschi.

Segue poi l’importanza di non aumentare i livelli di umidità negli ambienti. Per questa ragione è consigliabile non stendere panni in casa e prediligere docce nelle ore più fresche. In questo modo non aumenteremo l’umidità e la fastidiosa sensazione appiccicosa che ne deriva.

Non condizionatore o ventilatore ma questi trucchetti ci consentiranno di stare freschi in casa e risparmiare sulla bolletta

Sarebbe poi consigliabile limitare al minimo l’utilizzo di tutti gli elettrodomestici che emettono calore. In particolare asciugacapelli e soprattutto il forno. Questo una volta utilizzato rimane caldo per molto tempo e questo calore si disperderà inevitabilmente in casa.

Inoltre anche la scelta dei tessuti utilizzati in casa potrebbe fare la differenza. Ad esempio se sentiamo spesso caldo durante la notte potremmo scegliere delle lenzuola di lino. Questo è un tessuto leggero e più traspirante del classico cotone e, pertanto, conferisce una maggior sensazione di freschezza.

Infine nei casi di grandi vampate di calore possiamo utilizzare del ghiaccio da applicare sui polsi, le tempie ed il collo per raffreddare tutto il corpo.

