Il pesce è sicuramente uno degli alimenti principe dell’estate. Non che debba mancare nella dieta in inverno, anzi, ma, sicuramente, in questa stagione attira più persone. Pensiamo, per esempio, a chi lo preferisce quando si trova in vacanza al mare.

In città, invece, va molto di moda il sushi. Entrato decisamente anche nella nostra cultura da qualche anno. Vuoi per la sua semplicità, vuoi per un costo contenuto, vuoi perché è molto di tendenza. I locali che lo offrono sono aumentati esponenzialmente, soprattutto nelle metropoli. Il Gambero Rosso ci aiuta a scegliere i migliori in Italia.

Una delle tipologie di pesce più consumato da noi è senza dubbio il salmone. Sulle nostre tavole già a Natale, si può cucinare davvero in molti modi. Oggi ne vedremo uno in particolare, molto fresco, ideale come pasto estivo, sia a pranzo che a cena.

Una ricetta che arriva direttamente dalla Russia, che esalta le qualità di questo pesce rosa ricco di omega 3. Facile da preparare, gustosa da provare. Andiamo subito a vederne gli ingredienti e la procedura per preparare dei cornetti di salmone in pochissimi minuti.

200 grammi di formaggio fresco spalmabile;

70 grammi di salmone affumicato;

100 grammi di patate;

50 grammi di yogurt magro;

aneto;

sale;

pepe.

Come preparare velocemente un secondo piatto di salmone ideale come pasto estivo e non pensiamo solo a sushi o sashimi

Partiamo dal salmone. È meglio acquistarlo già sfilettato dal nostro pescivendolo, in modo da non dover fare questa operazione da noi. Ritagliamo delle fette quadrate. L’avanzo lo metteremo da parte.

Quindi, andiamo a lessare le patate. Sbucciamole, tagliamole a pezzotti e immergiamole in acqua fredda con un po’ di sale. Lasciamo cuocere per circa 30 minuti a fuoco medio.

Quando saranno pronte, le scoleremo e le faremo intiepidire. Quindi, le metteremo in un mixer insieme al formaggio fresco spalmabile, agli avanzi di salmone e allo yogurt. Giriamo fino a ottenere una crema delicata e densa. Saliamo e diamo un’abbondante spolverata di pepe.

Per ultimo aggiungeremo l’aneto. Potremo, in alternativa, sostituirlo con il timo e con il finocchietto, a seconda dei nostri gusti.

Prendiamo un cucchiaio e andiamo a disporre la crema all’interno dei nostri quadrati. Li arrotoliamo formando dei coni. Disponiamo dell’altra crema sul piatto da portata, li appoggiamo sopra e spolveriamo ancora con l’aneto.

Abbiamo visto, quindi, come preparare velocemente un secondo piatto di salmone, con pochi e freschi ingredienti. Per un pranzo sfizioso o una cena leggera. Nutrienti e gustosi, ricchi di omega 3, i cornetti di salmone alla russa soddisferanno anche i palati più esigenti.

