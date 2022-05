I pomodori ripieni al forno sono il piatto che in molti legheranno ai ricordi d’infanzia. Portata semplice e umile, pare che le origini di questa preparazione appartengano al Centro Italia, probabilmente alla Capitale. Ad ogni modo, qualunque siano le radici dei pomodori ripieni al forno, rimangono sempre un piatto leggero da mangiare fresco, caldo e tiepido.

Il classico ripieno dei pomodori è quello del riso che li rende un piatto sostanzioso e facile da preparare. Tuttavia è possibile rendere più sfiziosa questa preparazione apportando qualche piccola modifica.

Ingredienti e preparazione

Quello che faremo sarà sostituire il riso lessato con una farcitura ricca di aromi e sapori per mangiare in modo gustoso ma fresco.

Quello che ci servirà per realizzare questi deliziosi pomodori pronti in 10 minuti è:

pomodori ramati;

mollica di pane;

filetti di tonno sott’olio;

olive nere;

capperi;

basilico;

prezzemolo;

Feta.

Per prima cosa dovremo lavare accuratamente i pomodori e tagliare una fetta dalla parte superiore che fungerà da “cappello”. Rimossa la parte superiore scaviamo l’interno dei pomodori con un cucchiaio eliminando la parte dei semi. Questa non dovrà essere buttata perché possiamo conservarla per ulteriori fresche preparazioni come il gazpacho.

A questo punto saleremo leggermente i pomodori e metteremo da parte.

Una volta preparati i pomodori potremo dedicarci al ripieno. Per farlo inseriremo in un frullatore la mollica di pane, le erbe aromatiche, la feta, olive nere denocciolate, tonno e capperi.

Infine aggiungeremo un goccio di olio extravergine di oliva per ammorbidire il composto.

Pronti in 10 minuti ecco come farcire i pomodori al forno con un ripieno fenomenale meglio del solito riso

Frulliamo il tutto fino ad ottenere un composto amalgamato ed omogeneo ma sufficientemente compatto. Ora, con l’aiuto di un cucchiaio, farciremo ogni pomodoro per poi coprirlo con il “cappello” che avevamo ottenuto in precedenza. Mettiamo in forno a 190° per 10 minuti, fin quando i pomodori non cominceranno ad appassire. Se gradissimo una cottura leggermente più abbrustolita possiamo terminare la cottura utilizzando la modalità grill del forno.

A termine della cottura avremo ottenuto dei pomodori dal ripieno succulento e profumato che conquisteranno il cuore dei nostri ospiti.

La stagione del pomodoro

Tuttavia sono numerose le preparazioni da realizzare con i pomodori nelle giornate calde. Oltre al già citato gazpacho, potremmo spendere poco e utilizzando pomodori e pane vecchio realizzare una deliziosa pappa al pomodoro.

Lettura consigliata

Pasta aglio olio e peperoncino stellata con questi segreti da chef che pochi applicano