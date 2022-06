Nell’ultimo anno il titolo SECO è stato, con una performance di oltre il 60%, uno dei migliori titoli del suo settore di riferimento. Nel settore tecnologia elettronica la classifica dei migliori è dominata da EEMS e Matica Fintec. Se, però, si limita l’analisi agli ultimi sei mesi risulta essere uno dei peggiori con una performance negativa di oltre il 30%.

Va altresì detto che a partire da fine marzo 2022 le quotazioni di SECO sono praticamente congelate in prossimità di un’area di prezzo, 5,76 euro, individuata in un precedente report. Considerando questa lunga fase laterale in prossimità di un livello così importante, forse questa potrebbe essere la volta buona per vedere il titolo SECO partire al rialzo.

Che il rialzo possa essere la strada giusta per il futuro è confermato anche dai dati di bilancio relativi al primo trimestre del 2022. La società SECO, infatti, ha chiuso il primo trimestre del 2022 con ricavi pari a 42,8 milioni di euro, in crescita del 119,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Un dato importante che potrebbe proiettare una luce positiva sul futuro del titolo è legato al portafoglio ordini che è pari a 164 milioni di euro al 30 aprile 2022, da confrontare con i 69 milioni di euro osservati, a parità di perimetro attuale, nello stesso periodo del 2021.

Forse questa potrebbe essere la volta buona per vedere il titolo SECO partire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo SECO (MIL:IOT) ha chiuso la giornata di contrattazione del 3 giugno a 6,080 euro, in rialzo dello 0,66% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come dicevamo, da oltre due mesi le quotazioni si stanno appoggiando al supporto in area 5,76 euro. La mancata tenuta di questo livello potrebbe fare scattare un’accelerazione ribassista verso l’obiettivo successivo in area 4,125 euro.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale superiore a 6,079 euro. In questo caso il titolo SECO potrebbe dirigersi verso l’obiettivo più probabile in area 7,065 euro. A seguire, poi, l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 8,66 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe trovarsi in area 10,25 euro.

