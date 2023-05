Vuoi avere capelli più folti e spessi? I parrucchieri ci svelano i migliori rimedi naturali per rinforzarli velocemente

I capelli sono una parte molto importante in grado di valorizzare la nostra bellezza. Soprattutto da giovani, tendiamo a darli per scontati e a sottovalutare la loro cura. Specialmente durante il cambio di stagione, i capelli possono cadere ed apparire sempre più deboli e sfibrati. Se non sai come renderli più forti, oggi vogliamo consigliarti degli efficaci rimedi fai da te che arrivano direttamente dall’esperienza dei parrucchieri.

Se ti accorgi di avere i capelli troppo diradati e deboli è giusto pensare ad una soluzione e dunque correre ai ripari. In fondo, tutti noi sogniamo una chioma folta, piena e luminosa, ma per molti questo è un risultato molto difficile da raggiungere. Fortunatamente, non sempre è necessario ricorrere a costosi rimedi specifici per ottenere ciò che vogliamo. Con questo articolo vogliamo avvalerci dei segreti degli esperti della bellezza dei capelli. Vuoi sapere come fare per avere capelli più corposi e belli? Continua a leggere qui di seguito.

Vuoi avere capelli più folti e spessi senza spendere una fortuna? Dai saloni di bellezza arriva la soluzione al tuo problema

Forse non lo sai, ma la farina di ceci è un grande alleato della salute dei capelli. Questo prodotto può aiutarti a risolvere il problema della forfora e rende i capelli più forti perché ne stimola la crescita. Tutto ciò che devi fare è unire 4 cucchiai di farina di ceci e mezzo bicchiere d’acqua tiepida. Mescola gli ingredienti fino ad ottenere un composto morbido ed omogeneo ed applicalo sui capelli. Massaggia la cute con questa maschera e distribuiscila su tutta la lunghezza dei capelli. Legali e avvolgili con della pellicola trasparente in modo da non sporcarti. Lasciala in posa per almeno 20 minuti e prosegui con il normale lavaggio.

I parrucchieri consigliano di usare uno shampoo delicato ad effetto volumizzante per ottenere un risultato eccellente. Fare questa maschera una volta ogni due settimane ti aiuterà ad infoltire i capelli.

Per nutrire a fondo e rinforzare i capelli unisci questi 2 ingredienti che trovi in cucina

Avocado e succo di limone sono un vero toccasana per la salute dei tuoi capelli. Il succo di limone è efficace contro la caduta dei capelli e inoltre è ricco di vitamine del gruppo B. L’avocado invece nutre i capelli sfibrati e dona loro struttura e forza. Usarli sui capelli ti aiuterà a ristrutturarli.

Per ottenere il meglio da questi due prodotti, ricava la polpa di un avocado e frullala con il succo di un limone. Applica questa maschera sui capelli, mantienila in posa per circa 30 minuti e risciacqua: li riparerà efficacemente. Anche in questo caso, usa uno shampoo delicato e usa il phon a temperature basse.

Uno spray fai da te leggero e profumato per avere capelli più spessi e rinvigoriti

Vuoi avere capelli più folti e spessi con nessuno sforzo? Prepara in casa un comodo spray rinforzante da portare con te ovunque vorrai. Gli ingredienti sono semi di lino e dell’olio essenziale di rosmarino. Versa in un bicchiere d’acqua i semi di lino e lasciali riposare per tutta la notte.

Il giorno successivo, filtra il tutto in un vaporizzatore e aggiungi 15 gocce di olio essenziale al rosmarino. Agita il prodotto e usalo direttamente sui capelli dopo lo shampoo. Pettina la tua chioma e asciugala. Usare regolarmente questo metodo ti permetterà di avere i capelli che hai sempre sognato.