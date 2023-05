Donne belle a 70 anni: 3 accorgimenti adottati da Susan Sarandon per sembrare più giovane 

Alcune attrici, che hanno oggi un’età matura, hanno sfatato il mito della bellezza coincidente con la giovinezza. E’ il caso di Susan Sarandon, che a 76 anni ne dimostra addirittura quasi 30 in meno. Come ha fatto? Susan ha spiegato qualcosa di importante a riguardo del suo stile di vita per mantenersi giovane. E che non c’entra con la chirurgia estetica.

C’è una fase nella vita di ogni persona in cui si comincia a fare i conti con l’età. Ciò avviene principalmente quando ci si avvicina o si superano i 40 anni, soglia anagrafica che viene percepita quasi come l’inizio della fine della giovinezza. Questo perché, guardandoci allo specchio, iniziamo a vedere segni sul nostro viso e sul nostro corpo che ci paiono come un indice di invecchiamento. La mattina, ad esempio, notiamo il perdurare sul nostro volto di rughe via via più marcate, che si attenuano solo la sera. Le nostre braccia ci appaiono meno toniche del solito, per non parlare di pancia, cosce, glutei e gambe.

Certo, l’invecchiamento è un processo naturale e irreversibile e lo si deve accettare. Ma non restando con le mani in mano! Sono molti i consigli che possono aiutarci a mantenere una freschezza giovanile il più a lungo possibile. E constatarne un esempio concreto può aiutarci molto. Prendiamo, ad esempio, l’attuale aspetto della famosa attrice americana Susan Sarandon: a 76 anni ne dimostra soltanto una cinquantina. Come ha fatto? Lo ha spigato lei stessa, e ciò che ha confidato non ha niente a che vedere con interventi di chirurgia plastica.

Donne belle a 70 anni seguendo lo stile di vita dell’attrice

Susan Sarandon è un’attrice e produttrice americana di grande fama. La cui interpretazione magistrale è ricordata in film da Oscar come Thelma e Louise e Dead Man Walking. Ciò che colpisce di lei, oltre all’incredibile bravura, è senza dubbio il suo aspetto, che a 76 anni è davvero incredibilmente giovane. Come ha fatto Susan a restare splendida oltre l’incedere del tempo?

Lei stessa ha confidato, tra le tante cose, di avere tenuto fede a 3 principali accorgimenti. I primi 2 sono caratteristici di uno stile di vita sano e sono il non bere alcolici e non fumare. E’ risaputo quanto il fumo e l’alcol facciamo male alla salute ma anche alla pelle e al nostro aspetto. L’alcol disidrata l’organismo e lo riempie di tossine difficili da smaltire, che si riversano sull’aspetto di una pelle spenta e opaca. Il fumo fa male alla pelle, incentivando la formazione di rughe, e ai capelli, che diventano secchi e sfibrati. Come terzo punto, Susan Sarandon ha scelto di non dimenticare mai la questione dell’idratazione cutanea.

L’importanza dell’idratazione per ringiovanire la pelle

Susan Sarandon ha dichiarato che il suo aspetto luminoso e più giovane è dovuto in gran parte a una corretta idratazione. L’attrice è stata testimonial L’Oreal Paris e cura quotidianamente la sua pelle con una crema idratante anti età, che penetra a fondo e non unge. Dopo una certa soglia di età è importante mantenere la pelle correttamente idratata per restituirle luminosità ed elasticità. E un trattamento quotidiano con una crema o un siero specifico per pelli mature, può preservare a lungo la giovinezza e rendere le donne belle a 70 anni.