Capelli ricci afro donna: con un semplice trucco fai da te puoi averli come Imani Hakim

Pensi che i fittissimi ricci afro siano una prerogativa riservata al DNA delle donne africane o afroamericane, come la splendida attrice Imani Hakim? Sbagliato! Puoi averli anche tu, se ami il genere, grazie a un semplice stratagemma da provare direttamente a casa tua.

Diciamoci la verità: c’è sempre chi la vuole cotta e chi la vuole cruda, e da questo non si scappa neanche quando si parla di capelli. Le brune vorrebbero essere bionde, le lisce ricce. Queste ultime, invece, non troppo di rado gradiscono donare una piega liscia ai propri capelli. Anche donne africane o afroamericane, spesso, ricorrono a stiraggi dal parrucchiere per appiattire i loro fittissimi ricci. Che, al contrario, possono essere sognati da donne caucasiche dalla chioma liscia. Attrici come Imani Hakim, famosa un tempo come piccola protagonista nella simpatica serie Tutti odiano Chris e di pellicole più recenti come Mythic Quest, hanno invece scelto di mostrare i loro ricci.

Imani, infatti, di rado appare sulle sue pagine social con una chioma stirata e tende a sfoggiare con orgoglio i suoi ricci afro, spesso anche adornati da trecce. Se anche tu volessi una chioma sul genere perché ami questo stile, non dovresti pensare che sia impossibile ottenerla a causa del tuo differente DNA. Bastano infatti due soli strumenti, semplicissimi e che sicuramente hai a casa, per ottenere dei capelli alla Imani Hakim in poco tempo.

Capelli ricci afro donna con piastra e matita

Desideri una chioma piena di fantastici ricci afro molto sottili e fitti come quelli di Imani Hakim? Procurati semplicemente una piastra per capelli, una matita e segui queste istruzioni. Lava i capelli con shampoo e balsamo come di consueto, quindi asciugali fino a lasciarli leggermente umidi. Il lieve grado di umidità permetterà ai capelli di assumere la forma che vuoi dare loro.

Prendi quindi una prima ciocca sottile e arrotolala attorno a una matita. Con la piastra calda, schiaccia tutta la ciocca in lunghezza sulla matita premendo per pochi secondi ogni parte. Togli la matita e resta stupita! La tua ciocca avrà immediatamente assunto la forma di un fitto riccio in perfetto stile afro. Puoi quindi procedere con tutta la testa. Il risultato finale sarà perfettamente sbarazzino, frizzante e ti farà persino apparire più giovane!

Come farli durare

Dopo tutto questo lavoro vorrai certamente che la piega che hai dato ai tuoi capelli duri il più possibile. Come far durare, dunque, i tuoi nuovi capelli ricci afro donna? Puoi spruzzarvi sopra della lacca, usare un apposito spray fissante per capelli ricci o una cera per capelli. Tutti questi prodotti sono molto facili da trovare in profumeria, al supermercato o online, e a prezzi assolutamente abbordabili e che partono dalle sole 3 €.