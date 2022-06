Dimagrire e snellire pancia e glutei con quest’oggetto economico grazie a una combo di 3 portentosi esercizi brucia grassi

La verità è che per avere un corpo magro e ben scolpito non bisogna fare ore e ore di allenamento. Non si deve nemmeno trascorrere parte del proprio tempo rinchiusi in una palestra. Spesso basta un quarto d’ora al giorno di allenamento e una lunga camminata, per esempio, quella che facciamo per andare da casa in ufficio.

Queste attività, se fatte bene e con costanza, possono farci ottenere muscoli ben torniti e perdere i chili di troppo. Infatti, l’importante è focalizzarsi ogni giorno su alcuni esercizi a corpo libero mirati per ciascuna parte del corpo. Tutti possono essere fatti semplicemente, nelle nostre case e senza l’aiuto di attrezzi specifici.

É vero, però, che c’è un attrezzo che può aiutarci ad aumentare il rendimento dell’allenamento e velocizzare il metabolismo. Dimagrire e snellire pancia e glutei con quest’oggetto è molto semplice e anche economico.

Per acquistarlo basterà una decina di euro al massimo, ma il risultato è assicurato.

Se non abbiamo ancora capito di cosa si tratta, meglio continuare la lettura.

Un gioco per bambini

Da piccoli tutti avremmo giocato almeno una volta a saltare la corda. Con quello stesso gioco bastano 15 minuti al giorno per rimettere in forma il nostro corpo e non preoccuparci della prova costume. La corda è uno degli attrezzi migliori per bruciare calorie nel minor tempo possibile. In circa 15 minuti si possono riuscire a bruciare circa 200 calorie, le stesse che in 35 minuti di corsa.

Inoltre, saltando si riescono a fortificare i muscoli di cosce, gambe, glutei, addominali e si migliora la postura. Ai 15 minuti di corda, specialmente per chi è alle prime armi, si possono alternare 2 esercizi altrettanto brucia grassi.

Questi consentono di riprendere fiato e di strutturare ancor meglio l’allenamento. Scopriamo quali sono.

Dimagrire e snellire pancia e glutei con quest’oggetto economico grazie a una combo di 3 portentosi esercizi bruciagrassi

Per imparare a saltare la corda ci vorrà un po’ di pazienza. Si assicura però che, una volta imparato, non si dimenticherà mai più e sarà un piacere. Per l’allenamento quotidiano si inizia con qualche minuto di riscaldamento braccia e gambe. L’ideale per i principianti è iniziare con sessioni da 5 minuti: 1 minuto di salto con la corda e 30 secondi di recupero.

Si può saltare a piedi uniti, un piede per volta o simulando la corsa.

Successivamente si alternerà 1 minuto di corda con 20 secondi di plank con ginocchia al petto, che fortificano l’addome.

Un altro esercizio da alternare al minuto di corda è l’affondo indietro, alternato dove, portando indietro la gamba, si piega il ginocchio quasi fino terra.

Si consiglia di ripetere l’allenamento massimo 3 volte a settimana per non rischiare di appesantire troppo giunture e articolazioni.

L’allenamento è sconsigliato per chi soffre di problemi di cuore o grave obesità.

