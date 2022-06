Sta già capitando con frequenza di arrivare al supermercato e trovare la vasca dei ghiaccioli vuota. Primi e inequivocabili sintomi che l’estate è arrivata e il caldo si sta facendo sentire. Sin da quando eravamo bambini il mitico bastoncino di ghiaccio colorato era il simbolo numero 1 per cercare di rinfrescarci. Oggi, andando al bar, o facendo la spesa al supermercato, c’è una scelta incredibile di bibite. Commerciali e commercializzate, famose e storiche, economiche e di primo livello. Il mercato delle bevande gasate ha raggiunto delle cifre record in tutto il Mondo e più l’estate è calda e maggiori saranno le vendite.

Abbiamo anche visto che potremmo creare noi stessi in casa una bevanda molto salutare ed economica. Perché tante delle bibite che compriamo saranno anche buone e dissetanti, ma spesso contengono troppe aggiunte. Proprio nell’ottica di cercare di bere qualcosa di naturale e salutare, ecco l’idea che lanciamo oggi i nostri Lettori.

Non solo una bevanda ma anche a un integratore

Come ricorda questo studio medico, il succo di mirtillo non sarebbe solo una bevanda piacevole, ma anche un integratore terapeutico. Specialmente quello nero, nel quale i ricercatori, avrebbero scoperto maggiori virtù salutari e protettive. Difficilmente ci potrebbe capitare di assumere una bevanda ricchissima di antociani. Ossia quelle sostanze dalle proprietà antiossidanti, che sarebbero delle vere e proprie alleate delle nostre cellule e nemiche dell’età che avanza. Anziché bere uno spritz o una birretta media, proviamo per una volta a chiedere al bar della spiaggia anche un succo concentrato di mirtillo nero. Soprattutto se siamo maschietti, perché come ricordano i medici, il mirtillo nero aiuterebbe le vie urinarie e la prostata a funzionare meglio.

Tra bibite gasate e bevande classiche estive non dimentichiamoci questo succo prelibato che potremmo eleggere re dell’estate

Come spesso accade nel Mondo del commercio, girano voci che la medicina però non avrebbe approvato. E sono quelle che riguardano tutti i miracoli che potrebbe fare il succo di mirtillo. Noi ci limitiamo semplicemente a riportare quanto sarebbe stato effettivamente approvato e testato dai ricercatori.

Le proprietà

Proprio tra le virtù di questa bevanda che potremmo assumere d’estate ci sarebbe anche una vera e propria miniera di vitamina C. Sostanza che non dovremmo assumere solo d’inverno per cercare di innalzare le difese immunitarie, ma anche d’estate. Tra bibite gasate e bevande classiche estive non dimentichiamoci quindi questa meravigliosa e dissetante bevanda salutare.

