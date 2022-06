Chi non sognerebbe di avere un’isola tutta per sé? Per molti questo sogno potrebbe diventare realtà avendo a disposizione un capitale pari a quello per acquistare un monolocale in una grande città. Infatti c’è in vendita un’isola che può essere comprata a un prezzo alla portata di moltissime persone.

Per qualcuno un sogno potrebbe essere quello di riuscire a trascorrere una settima di relax su un’isola. Prima la pandemia e poi la guerra, che hanno causato la crisi economica e l’inflazione galoppante, hanno fatto lievitare i costi per le vacanze. Tuttavia si possono trovare sul web delle offerte straordinarie per trascorrere alcune notti in posti meravigliosi a costi molto ridotti. Per esempio è possibile trascorrere 8 giorni al mare con circa 200 euro in una delle isole più belle e gettonate dell’Adriatico. L’isola è a due passi dalle coste dell’Italia e può essere raggiunta in auto ma anche con l’aereo. L’offerta di 200 euro comprende anche il volo andata e ritorno.

L’isola dei sogni che sta facendo impazzire tutti perché si può comprare al prezzo di un monolocale o di una supercar

Chi non si accontenta di un’isola per le vacanze ma ne vuole una tutta per sé può comprare l’isola di Ken. Ken’s Island è un’isola che si trova in Canada nella regione dell’Ontario nella celebre George Bay. L’isola è in vendita ha un prezzo indicato sul sito di 98.288 euro. Con questo importo si può comprare poco più di un monolocale in una grande città italiana o una supercar.

L’isola, per meglio dire l’isolotto, è coperta di vegetazione boscosa, da cespugli e da un pezzo di foresta. Ovviamente l’acqua intorno è meravigliosamente azzurra. In questo specchio d’acqua è possibile nuotare, pescare e andare in canoa.

Descritta in questa maniera potrebbe sembrare veramente un’occasione più unica che rara ma ovviamente c’è anche il risvolto della medaglia. L’isola dei sogni che sta facendo impazzire tutti non è abitabile. Non c’è un’abitazione, non c’è corrente elettrica, non c’è acqua corrente. Chi volesse abitarla dovrebbe costruire da zero una casa e portarci tutti i servizi essenziali. Tuttavia è anche vero che questo pezzo di terra incontaminato, si trova a brevissima distanza da un centro urbano attrezzatissimo con tutti i servizi. Sudbury è la città più vicina, a soli 35 minuti di auto dall’isola, ed è tra i maggiori centri della regione dell’Ontario.

L’Ontario è una delle province del Canada più popolose. Si trova nella parte centro-orientale del Paese e confina con gli Stati Uniti in particolare con la regione dei grandi laghi. L’isolotto si trova nella parte sud dell’Ontario molto vicino al confine con gli Stati Uniti, in particolare con lo stato del Michigan. Si può raggiungere Sudbury dall’aeroporto di New York con circa 3 ore e 40 minuti di volo.

