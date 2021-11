In molti desiderano avere un corpo sano e in forma. A volte, però, il benessere viene scambiato con la magrezza. Purtroppo, i canoni di bellezza ci hanno fatto dimenticare quanto sia importante stare bene con noi stessi, anche con qualche chilo di troppo. Ognuno dovrebbe essere fiero del suo fisico, anche con qualche imperfezione.

In ogni caso, prendersi cura di se stessi significa mangiare bene, ma anche fare movimento. Fare sport è una delle attività quotidiane che non dovrebbero mai mancare. Una lunga camminata, oppure dello yoga che dà energia e tonifica (a tal proposito qui troviamo le migliori tipologie per dimagrire), qualche ora di palestra o una corsa. Ogni forma di allenamento è un modo per attivare il corpo e mantenerlo sano.

Inoltre, basta questo comune oggetto che abbiamo in casa per allenare gambe, addominali e avere glutei di ferro. Abbiamo già visto com’è possibile dimagrire e allenare il corpo con questo oggetto economico in una breve sessione al giorno e ritornare in forma. Oggi scopriamo un altro oggetto casalingo che può aiutarci nel raggiungimento del nostro obiettivo. Ecco di cosa si tratta.

Ogni persona, però, ha le proprie caratteristiche fisiche. Per questo non tutti gli allenamenti o gli sport vanno bene per chiunque. Per esempio, questo è l’efficace allenamento per snellire e tonificare gambe e cosce in 4 esercizi per 10 minuti al giorno.

Tuttavia, ci sono esercizi base molto potenti che tutti possono fare. Le sessioni GAG si propongono a chi vuole tonificare e rinforzare cosce, gambe e glutei. Quello che non sappiamo che in casa abbiamo uno strumento utilissimo per questo scopo. Difficile crederlo ma stiamo parlando di una comune sedia.

Nel primo esercizio, lo schienale della sedia andrà appoggiato al muro. Dalla posizione di partenza eretta davanti alla sedia, saliamo e scendiamo partendo prima con un piede e poi con l’altro. Questo esercizio si chiama step ed è ottimo per le gambe.

Poi, poggiando il tallone sulla seduta una gamba per volta, abbassiamoci come a voler eseguire uno squat. Ripetiamo 20 volte per gamba. Poi giriamo la sedia e eseguiamo 30 squat poggiando le mani sullo schienale. Adesso sediamoci sulla sedia e alziamo e abbassiamo le gambe per 20 volte. Ripetuto l’esercizio, passiamo agli addominali obliqui girando le gambe a destra e a sinistra.

Questi sono solo alcuni degli esercizi da fare aiutandosi con la sedia. Di volta in volta possiamo inventarne di nuovi e più efficaci. Si consigliano almeno 2 sessioni alla settimana per potenziare i risultati.